Учёные нашли британскую гранату времён Первой мировой войны в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В Новосибирской области нашли гранату времен Первой мировой войны. Ученые обнаружили ее в реке Издревая, недалеко от Новосибирска. Зоолог Алексей Маслов поделился этой новостью на своей странице в соцсети.
Он рассказал, что искал гнезда муравьев и случайно наткнулся на гранату, которая лежала под поваленной березой. Зоолог сфотографировал находку и сообщил о ней администрации сельсовета.
Сельсовет передал информацию в полицию, которая немедленно отправила на место специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов.
Оказалось, что это была осколочная граната Миллса времен Первой мировой войны. После проведения необходимых процедур она была безопасно уничтожена специалистами. Зоолог описал взрыв как впечатляющий — от него поднялся огромный столб дыма, который виднелся даже выше берез.