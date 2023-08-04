Учёные нашли британскую гранату времён Первой мировой войны в Новосибирской области

Оказалось, что это была осколочная граната Миллса времен Первой мировой войны. После проведения необходимых процедур она была безопасно уничтожена специалистами. Зоолог описал взрыв как впечатляющий — от него поднялся огромный столб дыма, который виднелся даже выше берез.