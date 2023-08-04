Ирина Мирошниченко окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой в Московском Художественном театре им. А. П. Чехова. Она сыграла множество ролей на этой сцене. В кино она дебютировала в эпизодической роли в фильме «Я шагаю по Москве». Ее первая главная роль была в фильме «Их знали в лицо». Она снялась также в фильмах «Ошибка резидента», «Это сладкое слово — свобода!», «Кремлевские куранты», «Вам и не снилось…» и других.