atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Изображение материала

Умерла известная актриса Ирина Мирошниченко: фильмы, причина смерти

4 августа 2023, 03:59
Фото: irinamiroshnichenko.ru, официальный сайт актрисы
Актриса умерла 3 августа
Умерла актриса Ирина Мирошниченко, народная артистка РСФСР: в каких фильмах она снималась, семейная жизнь актрисы и что стало причиной ее смерти.

Актриса Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни, об этом сообщают «Новые известия». Новость о ее смерти подтвердил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Причина смерти не уточняется. О времени и месте прощания будет объявлено позднее.

Ирина Мирошниченко окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой в Московском Художественном театре им. А. П. Чехова. Она сыграла множество ролей на этой сцене. В кино она дебютировала в эпизодической роли в фильме «Я шагаю по Москве». Ее первая главная роль была в фильме «Их знали в лицо». Она снялась также в фильмах «Ошибка резидента», «Это сладкое слово — свобода!», «Кремлевские куранты», «Вам и не снилось…» и других.

30 июля стало известно, что актрису госпитализировали и перевели в реанимацию после резкого ухудшения ее состояния. Информация об этом появилась в Сети, что вызвало вопросы о конфиденциальности медицинских данных. Мирошниченко была одинокой женщиной, ее муж умер в 2007 году, и у нее не было детей. Утечка таких данных является нарушением закона о персональных данных, считают эксперты. Юрист Александр Саверский отмечает, что это дело для прокуратуры.

«Я славно пожил»: год со смерти Владимира Жириновского – панихида в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер от сердечной недостаточностиВ Новосибирске ушла из жизни актриса театра Афанасьева Ирина ДенисоваВ Новосибирске умерла актриса театра «Красный факел» Тамара Сердюкова
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Россия#Общество#Город#Культура#Актеры#Актриса#Болезнь#Госпитализация
Подпишитесь
Ветром сдуло? Кто из хедлайнеров исчез с афиш рок-фестиваля в Новосибирске 2023
2 августа, 09:57
Сколько зарабатывают и чем владеют кандидаты в губернаторы Новосибирской области
Вчера, 09:36
«Его там размололо»: стало известно, как погиб мальчик в коллекторе под Новосибирском
Вчера, 08:20
62 ребенка травмировались в батутном центре в Новосибирске — ответит директор
Сегодня, 01:32
Парад студенчества 2023: кто из звезд выступит на главной сцене в Новосибирске
Сегодня, 01:49
НГТУ опубликовал списки поступивших 2023 в Новосибирске — где их смотреть
Сегодня, 01:27