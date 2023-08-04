Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:07
Актриса Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни, об этом сообщают «Новые известия». Новость о ее смерти подтвердил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Причина смерти не уточняется. О времени и месте прощания будет объявлено позднее.
Ирина Мирошниченко окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой в Московском Художественном театре им. А. П. Чехова. Она сыграла множество ролей на этой сцене. В кино она дебютировала в эпизодической роли в фильме «Я шагаю по Москве». Ее первая главная роль была в фильме «Их знали в лицо». Она снялась также в фильмах «Ошибка резидента», «Это сладкое слово — свобода!», «Кремлевские куранты», «Вам и не снилось…» и других.
30 июля стало известно, что актрису госпитализировали и перевели в реанимацию после резкого ухудшения ее состояния. Информация об этом появилась в Сети, что вызвало вопросы о конфиденциальности медицинских данных. Мирошниченко была одинокой женщиной, ее муж умер в 2007 году, и у нее не было детей. Утечка таких данных является нарушением закона о персональных данных, считают эксперты. Юрист Александр Саверский отмечает, что это дело для прокуратуры.