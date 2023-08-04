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В Новосибирске на озере «Грез» нашли тело утонувшего 39-летнего мужчины

4 августа 2023, 01:55
Фото: 1MI
Мужчина утонул на озере
Тело пропавшего на воде 39-летнего мужчины нашли на дне озера «Грез». Об этом сообщается в официальной ВК-группе спасателей МАСС.

3 августа в период с 9:50 до 12:45 в Кировском районе Новосибирска нашли тело мужчины. Произошло это на озере «Грез».

Спасатели МАСС проводили погружения под воду, так как появилась информация о пропавшем человеке. В ходе работ обнаружено тело мужчины, родившегося в 1984 году. Найденное тело передано сотрудникам полиции для дальнейших действий.

Напомним, что ранее люди, знакомые с ситуацией, рассказали Atas.info, что мужчина отдыхал возле котлована вчера вечером, вероятно, выпивал. Потом нырнул в воду и исчез.

В Новосибирске мужчина пропал на карьере «Озеро грез»
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