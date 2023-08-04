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Published Сегодня, 09:36

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В Новосибирске огородница подбросила кабачки на капоты чужих автомобилей

4 августа 2023, 09:36
Фото: atas.info
Сибирячка оставила кабачки на машинах и убежала
Жительница Новосибирска раскидала кабачки по капотам припаркованных машин во дворе на улице Ошанина ночью 3 августа. Местные жители до сих пор гадают, что может означать этот жест.

По словам очевидцев, неизвестная дама подошла с пакетом к двум автомобилям, достала кабачки и оставила их на капоте. Потом быстро ретировалась, когда прозвучала сигнализация.

«Происходящее ночью сняли видеокамеры во дворе. Одна машина оказалась на сигнализации, она прозвенела, вышла женщина и обомлела. Следов взлома нет только кабачки на машине», — рассказали Atas.info местные жители.

Кабачок не бомба — никого не испугал. На огородницу жаловаться никто не стал, даже наоборот, шутят, что хотят получить добавки.

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#Машины#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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