В Новосибирске огородница подбросила кабачки на капоты чужих автомобилей

Жительница Новосибирска раскидала кабачки по капотам припаркованных машин во дворе на улице Ошанина ночью 3 августа. Местные жители до сих пор гадают, что может означать этот жест.

По словам очевидцев, неизвестная дама подошла с пакетом к двум автомобилям, достала кабачки и оставила их на капоте. Потом быстро ретировалась, когда прозвучала сигнализация. «Происходящее ночью сняли видеокамеры во дворе. Одна машина оказалась на сигнализации, она прозвенела, вышла женщина и обомлела. Следов взлома нет только кабачки на машине», — рассказали Atas.info местные жители. Кабачок не бомба — никого не испугал. На огородницу жаловаться никто не стал, даже наоборот, шутят, что хотят получить добавки. Читайте также: В Новосибирске кот рухнул на автомобиль с 23 этажа и остался жив Новосибирский гаишник увез автомобиль на штрафстоянку вместе с хозяином