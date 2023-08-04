В Новосибирске огородница подбросила кабачки на капоты чужих автомобилей

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
По словам очевидцев, неизвестная дама подошла с пакетом к двум автомобилям, достала кабачки и оставила их на капоте. Потом быстро ретировалась, когда прозвучала сигнализация.
«Происходящее ночью сняли видеокамеры во дворе. Одна машина оказалась на сигнализации, она прозвенела, вышла женщина и обомлела. Следов взлома нет только кабачки на машине», — рассказали Atas.info местные жители.
Кабачок не бомба — никого не испугал. На огородницу жаловаться никто не стал, даже наоборот, шутят, что хотят получить добавки.