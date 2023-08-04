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В озере Горькое Новосибирской области массово погибла рыба

4 августа 2023, 07:44
Фото: 1MI
Рыба гибнет на озере
В Новосибирской области произошел массовый мор рыбы, местные жители боятся купаться из-за неизвестных причин гибели водных обитателей.

В Новосибирской области в озере Горькое произошла массовая гибель рыбы. Берега озера были заполнены телами водных обитателей. По словам администратора группы «Полойцы info» в социальной сети «Одноклассники», Романа Болдырева, это произошло в селе Полойка в Краснозерском районе.

Местные жители рассказывают, что такого явления раньше не наблюдалось. Они отмечают, что особенно маленькая рыба погибает, когда она подплывает к берегу. Теперь жители избегают купаться в озере Горькое из-за страха.

Представители Минприроды Новосибирской области заявили, что у них нет информации о загрязнении озера и обнаружении химических веществ. Вопросом занимается Росрыболовство, которое уточняет причины массового умирания рыбы. Об этом пишет НГС.

Глава областного Минприроды Евгений Шестернин напомнил, что необходимо сообщать о нарушениях ведомству с использованием четких и спокойных формулировок и точных координат.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Экология#Рыба#Гибель
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