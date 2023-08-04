Вино, финики и взятки: в Новосибирске начался суд над депутатом Лаптевым

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«Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области Владимира Лаптева», — сообщается в паблике " Суды общей юрисдикции Новосибирской области " социальной сети «ВКонтакте».
В ходе судебного заседания были заслушаны обстоятельства уголовного дела и показания обвиняемого. Следующий судебный процесс назначен на 25 августа.
Владимира Лаптева обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и даче взятки. По версии обвинения, парламентарий в прошлом году попытался откупиться от мирового судьи Куйбышевского района Новосибирска в связи с делом об отказе от медосвидетельствования. После того, как судья отказалась от переноса заседания, Лаптев якобы начал заваливать ее розами, финиками и вином. В итоге женщина обратилась в полицию.
Еще один эпизод связан с фактическим вымогательством денег у коллеги, которому Лаптев мог предложить место в комитете по экологии. Чтобы обеспечить пост, депутат мог перевести крупные суммы денег на зарплатную карту. Вскоре парламентарий тоже обратился в полицию.
Наконец, третий эпизод связан с возможным мошенничеством. Владимира Лаптева обвиняют в фиктивном трудоустройстве на работу дочери и ее знакомой с последующим присвоением денежных средств.
Сам Владимир Лаптев отрицает свою вину.