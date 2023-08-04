Вино, финики и взятки: в Новосибирске начался суд над депутатом Лаптевым

Владимира Лаптева обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и даче взятки. По версии обвинения, парламентарий в прошлом году попытался откупиться от мирового судьи Куйбышевского района Новосибирска в связи с делом об отказе от медосвидетельствования. После того, как судья отказалась от переноса заседания, Лаптев якобы начал заваливать ее розами, финиками и вином. В итоге женщина обратилась в полицию.