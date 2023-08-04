atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Изображение материала

Зона входа в Нарымский сквер между цирком и собором будет благоустроена за два месяца

4 августа 2023, 06:06
Фото: atas.info
Благоустройство территории прилегающей к цирку началось с освящения памятнику святому Николаю Чудотворцу в День города
3 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с общественностью центрального округа и директором Новосибирского цирка Сергеем Шабановым. Обсуждали план благоустройства входной зоны в Нарымский сквер и территории возле цирка.

Территорию входной зоны в Нарымский сквер между цирком и Вознесенским собором до недавнего времени занимала стихийная автомобильная парковка.

«Цирк — это санитарная зона. Здесь никогда не было парковки, здесь были клумбы. Парковка здесь была стихийная. Трех детей сбили [автомобили] на выходе из цирка», — заявил на встрече директор цирка Сергей Шабанов.

Автопарковка была стихийной, утверждает директор цирка Сергей ШабановАвтопарковка была стихийной, утверждает директор цирка Сергей Шабанов
Автопарковка была стихийной, утверждает директор цирка Сергей Шабанов
Фото: atas.info

Благоустройство территории по проекту, одобренному на общественных слушаниях, развернулось летом 2023 года.

«Этот проект получил большое одобрение жителей. Абсолютное большинство высказались за озеленение входной зоны в Нарымский сквер. Проект продуманный, жители его одобрили. За два месяца территория будет облагорожена по проекту», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Еще ко Дню города 2023 в конце июня на этой территории был установлен памятник святому Николаю Чудотворцу, и освящен митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом. В июле начались масштабные работы по благоустройству.

Памятник Николаю Чудотворцу в Новосибирске освятил митрополит Никодим в День города
Узнать подробнее

Представители общественности поддерживают начало благоустройства территории, и предстоящее озеленение. И высказали готовность «потерпеть два месяца» предстоящие неудобства.

Завершить работы планируется до середины октября. Анатолий Локоть высказал уверенность, что работы будут завершены в регламентные сроки. «Технические проезды сохранятся. Для работы предприятий, для работы цирка проезды будут», — пообещал мэр.

Для автомобилистов будет реконструирована парковка за цирком со стороны ул. Нарымской. В остальном входная зона в Нарымский сквер станет пешеходной территорией.

Читайте также:
В Новосибирске начали благоустраивать сквер возле циркаМассовая эвакуация в Новосибирске — пожар в бизнес-центре напротив цирка
#Благоустройство#Цирк#Нарымский сквер#Памятник#Город#Новосибирск#Анатолий Локоть#Мэр
Подпишитесь
Ветром сдуло? Кто из хедлайнеров исчез с афиш рок-фестиваля в Новосибирске 2023
2 августа, 09:57
Сколько зарабатывают и чем владеют кандидаты в губернаторы Новосибирской области
Вчера, 09:36
«Его там размололо»: стало известно, как погиб мальчик в коллекторе под Новосибирском
Вчера, 08:20
62 ребенка травмировались в батутном центре в Новосибирске — ответит директор
Сегодня, 01:32
Парад студенчества 2023: кто из звезд выступит на главной сцене в Новосибирске
Сегодня, 01:49
НГТУ опубликовал списки поступивших 2023 в Новосибирске — где их смотреть
Сегодня, 01:27