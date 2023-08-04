Зона входа в Нарымский сквер между цирком и собором будет благоустроена за два месяца

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Территорию входной зоны в Нарымский сквер между цирком и Вознесенским собором до недавнего времени занимала стихийная автомобильная парковка.
«Цирк — это санитарная зона. Здесь никогда не было парковки, здесь были клумбы. Парковка здесь была стихийная. Трех детей сбили [автомобили] на выходе из цирка», — заявил на встрече директор цирка Сергей Шабанов.
Благоустройство территории по проекту, одобренному на общественных слушаниях, развернулось летом 2023 года.
«Этот проект получил большое одобрение жителей. Абсолютное большинство высказались за озеленение входной зоны в Нарымский сквер. Проект продуманный, жители его одобрили. За два месяца территория будет облагорожена по проекту», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Еще ко Дню города 2023 в конце июня на этой территории был установлен памятник святому Николаю Чудотворцу, и освящен митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом. В июле начались масштабные работы по благоустройству.
Представители общественности поддерживают начало благоустройства территории, и предстоящее озеленение. И высказали готовность «потерпеть два месяца» предстоящие неудобства.
Завершить работы планируется до середины октября. Анатолий Локоть высказал уверенность, что работы будут завершены в регламентные сроки. «Технические проезды сохранятся. Для работы предприятий, для работы цирка проезды будут», — пообещал мэр.
Для автомобилистов будет реконструирована парковка за цирком со стороны ул. Нарымской. В остальном входная зона в Нарымский сквер станет пешеходной территорией.