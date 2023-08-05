Страхование от несчастных случаев: для себя и для детей

Например, если выяснится, что человек пострадал в момент совершения преступления или отравился алкоголем, выплату получить не получится. Не смогут рассчитывать на деньги и те, кто причинил вред своему здоровью умышленно или отказался от медицинской помощи, и это привело к тяжелым последствиям. Также полис не распространяется на лечение острых и хронических заболеваний.