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В Новосибирске заметили мужчину с окровавленной головой

5 августа 2023, 10:11
Фото: pxhere. com
Об обращении мужчины к медикам не сообщается
В Новосибирске прохожие заметили мужчину с окровавленной головой. Это произошло в центре города.

«Наши подписчики заметили мужчину с окровавленной головой возле торгового центра " Москва «. У кого-то субботнее утро началось не с кофе», — указано в Telegram-канале " АСТ-54 Black «.

При этом не сообщается о самочувствии прохожего и вызове медиков. Также неизвестен и характер полученных травм.

Новосибирцы уже начали обсуждать инцидент. " Это же центр, там постоянно такое происходит «, — написал Виктор Чепаров. " А, может быть, он убил кого-нибудь «, — ужасается Эльвира Лучезарова. " И ни полицию, ни скорую не вызвали, всем наплевать «, — злится пользователь под псевдонимом J. R.

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Правоохранительные органы уже в курсе ситуации.

«В отдел полиции не поступало сообщений ни от пострадавшего, ни из медицинских учреждений. Информация зарегистрирована в установленном законом порядке, проводится проверка», — рассказала корреспонденту Atas. info сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Наталья Жуласова.

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#Александр Ляхов#Соцсети#Травмы головы#Полиция#Происшествия#Новосибирск
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