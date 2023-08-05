В Новосибирске заметили мужчину с окровавленной головой

Новосибирцы уже начали обсуждать инцидент. " Это же центр, там постоянно такое происходит «, — написал Виктор Чепаров. " А, может быть, он убил кого-нибудь «, — ужасается Эльвира Лучезарова. " И ни полицию, ни скорую не вызвали, всем наплевать «, — злится пользователь под псевдонимом J. R.