В Новосибирске заметили мужчину с окровавленной головой

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
«Наши подписчики заметили мужчину с окровавленной головой возле торгового центра " Москва «. У кого-то субботнее утро началось не с кофе», — указано в Telegram-канале " АСТ-54 Black «.
При этом не сообщается о самочувствии прохожего и вызове медиков. Также неизвестен и характер полученных травм.
Новосибирцы уже начали обсуждать инцидент. " Это же центр, там постоянно такое происходит «, — написал Виктор Чепаров. " А, может быть, он убил кого-нибудь «, — ужасается Эльвира Лучезарова. " И ни полицию, ни скорую не вызвали, всем наплевать «, — злится пользователь под псевдонимом J. R.
Правоохранительные органы уже в курсе ситуации.
«В отдел полиции не поступало сообщений ни от пострадавшего, ни из медицинских учреждений. Информация зарегистрирована в установленном законом порядке, проводится проверка», — рассказала корреспонденту Atas. info сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Наталья Жуласова.