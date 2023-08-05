Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Updated Сегодня, 01:23
В ночь с 5 на 6 августа 2023 года жители Новосибирска смогут увидеть интересное астрономическое явление — Луну, Сатурн и Юпитер. Причем в ряд.
Об этом сообщается в группе «Большой новосибирский планетарий» в социальной сети «ВКонтакте». По прогнозам, Луна будет располагаться справа от Юпитера и слева от Сатурна, образуя линию с ними.
Для наблюдения за этим явлением рекомендуется выбрать место за пределами города, где не будет мешать свет.