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Жители Новосибирска смогут увидеть Луну, Сатурн и Юпитер ночью 5 августа

5 августа 2023, 01:21
Фото: Midjourney
Красивое астрономическое явление увидят новосибирцы
5 августа ночью жители Новосибирска смогут увидеть редкое астрономическое явление — Луну, Сатурн и Юпитер, формирующие линию на ночном небе.

В ночь с 5 на 6 августа 2023 года жители Новосибирска смогут увидеть интересное астрономическое явление — Луну, Сатурн и Юпитер. Причем в ряд.

Об этом сообщается в группе «Большой новосибирский планетарий» в социальной сети «ВКонтакте». По прогнозам, Луна будет располагаться справа от Юпитера и слева от Сатурна, образуя линию с ними.

Для наблюдения за этим явлением рекомендуется выбрать место за пределами города, где не будет мешать свет.

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#Эмилия Губарева#Луна#Сатурн#Юпитер#Небо#Планетарий#Астрономия#Новосибирск#Общество#Город
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