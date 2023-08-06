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26-летний новосибирец наглотался воды при купании на пляже «Бугринский»

6 августа 2023, 02:18
Фото: 1MI

В Новосибирске 26-летний мужчина наглотался воды при купании на пляже «Бугринский»

27-летний парень наглотался воды при купании в водоеме Новосибирска. Об этом рассказали спасатели МАСС в своей ВК-группе.

5 августа в Новосибирске спасатели помогли мужчине, который наглотался воды. Инцидент произошел в акватории реки Обь в районе 16-20 часов.

При патрулировании территории пл. «Бугринский» был обнаружен молодой человек 1997 года рождения. Он наглотался воды и лежал на берегу.

Спасатели МАСС оказали ему первую помощь. На место прибыли врачи. Также с другими отдыхающими у водоема проведена профилактическая беседа.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#18+
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