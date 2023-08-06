26-летний новосибирец наглотался воды при купании на пляже «Бугринский»

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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Updated Сегодня, 02:24
5 августа в Новосибирске спасатели помогли мужчине, который наглотался воды. Инцидент произошел в акватории реки Обь в районе 16-20 часов.
При патрулировании территории пл. «Бугринский» был обнаружен молодой человек 1997 года рождения. Он наглотался воды и лежал на берегу.
Спасатели МАСС оказали ему первую помощь. На место прибыли врачи. Также с другими отдыхающими у водоема проведена профилактическая беседа.