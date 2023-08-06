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Безумный уличный танцор из Новосибирска кидался на машины в центре города

6 августа 2023, 06:29
Фото: atas.info
Мужчина, известный по безумным танцам на Маркса и Красном проспекте, чуть не устроил ДТП в центре Новосибирска. Он мешал проезду машин своими танцами.

По словам горожан, 5 июля известный сибиряк решил потанцевать прямо посреди дороги на Красном проспекте.

«Это был точно тот танцор с Маркса. Раньше он отплясывал на островке безопасности, а вчера его как будто подменили, вышел прямо на дорогу с оживленным движением. Мало того, что сам чуть не угодил под колеса, он еще и других едва не столкнул друг с другом, еще и кидался на авто», — рассказала читательница Atas.info.

Многие новосибирцы отметили, что не ожидали подобного поведения от танцора в маске. Если раньше только некоторые считали мужчину сумасшедшим, то после произошедшего все обеспокоены его психическим здоровьем.

Об этом инциденте сообщили в ГИБДД региона. Вот, как в ведомстве прокомментировали эту ситуацию.

«После выяснения всех обстоятельств сотрудники Госавтоинспекции примут меры в соответствии с законодательством».
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#Общество#Танцор#ДТП#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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