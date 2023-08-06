Дети гуляют без присмотра, мать их бьет: соседи пожаловались на семью в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Соседи рассказали, что постоянно видят во дворе 6-летнюю девочку, которая гуляет без присмотра. Даже из окна квартиры родители за ней не приглядывают так, как их дома нет.
«У них многодетная семья, есть два сына, младший и взрослый и средняя дочь. Родители уезжают со взрослым по магазинам и другим делам, а малышей оставляют одних. Они вылезают из окон, гуляют до полуночи, а мать потом за это их бьет по голове», — рассказали Atas.info знакомые семьи.
Недавно подобные рукоприкладства попали на камеры видеонаблюдения в лифте. Там мать ударила свою дочь по лицу и голове. Ролик отправили в полицию.
«Полицейские выехали по адресу семьи. В отношении родителя составили протокол об административных правонарушениях. Сейчас семью проверяют, выясняется данная ситуация в лифте и другие случаи», — сообщила пресс-секретарь ГУ МВД Новосибирской области Наталья Жуласова.