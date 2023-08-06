atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:39

Published Сегодня, 02:39

Modified Сегодня, 02:41

Updated Сегодня, 02:41

Изображение материала

Генпрокуратура подала иск к компании новосибирского бизнесмена Тарана

6 августа 2023, 02:39
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА РАТМ ХОЛДИНГ
Генпрокуратура требует изъять акции РОМЗа
Генпрокуратура подает иск к новосибирскому бизнесмену Тарану, требуя изъять акции его компаний.

Компания новосибирского предпринимателя Тарана, производящая прицельные системы и тепловизоры для танков, попала под судебный процесс, который был начат Генеральной прокуратурой. Об этом пишет RTVI.

Предполагается, что сам бизнесмен мог продать акции своей компании. Иск прокуратуры был направлен к двум организациям — АО «Иснов» и ООО «Сибмир». Прокуратура требует изъять у этих компаний акции Ростовского оптико-механического завода в пользу государства и временно запретить какие-либо действия от акционеров на время процесса.

Суд уже удовлетворил иск прокуратуры относительно наложения обеспечительных мер. Компании АО «Иснов» и ООО «Сибмир» зарегистрированы в Новосибирске. Одна из них, точнее ООО «Сибмир», является владельцем РАТМ-холдинга, принадлежащего Эдуарду Тарану. Бизнесмен известен тем, что имеет несколько предприятий в данной области. Причины, по которым Генеральная прокуратура требует изъять акции Ростовского оптико-механического завода, неизвестны.

Читайте также:
Аккаунт ВК новосибирского депутата Картавина блокирован по требованию ГенпрокуратурыСкандальный академик Асеев заявил на суде о некомпетентности ГенпрокуратурыГлава РЖД рассказал, что в компании не согласны с замечаниями ГенпрокуратурыОбщественник Мезенцев просит Генпрокуратуру отменить перекрытие улицы Ленина
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Прокуратура#Акции#Суд#Арбитражный суд#Общество
Подпишитесь
Ветром сдуло? Кто из хедлайнеров исчез с афиш рок-фестиваля в Новосибирске 2023
2 августа, 09:57
Эколог из Новосибирской области назвал места, где нельзя собирать грибы
4 августа, 09:51
День железнодорожника 2023 в Новосибирске — где и как отмечают: программа праздника
Сегодня, 00:10
Раненый боец СВО из Новосибирска получил должность в департаменте мэрии
Вчера, 01:46
Жара прогрела воду в Новосибирском водохранилище и Оби — смотрим прогноз
Вчера, 01:31
НГТУ опубликовал списки поступивших 2023 в Новосибирске — где их смотреть
4 августа, 01:27