Генпрокуратура подала иск к компании новосибирского бизнесмена Тарана

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Компания новосибирского предпринимателя Тарана, производящая прицельные системы и тепловизоры для танков, попала под судебный процесс, который был начат Генеральной прокуратурой. Об этом пишет RTVI.
Предполагается, что сам бизнесмен мог продать акции своей компании. Иск прокуратуры был направлен к двум организациям — АО «Иснов» и ООО «Сибмир». Прокуратура требует изъять у этих компаний акции Ростовского оптико-механического завода в пользу государства и временно запретить какие-либо действия от акционеров на время процесса.
Суд уже удовлетворил иск прокуратуры относительно наложения обеспечительных мер. Компании АО «Иснов» и ООО «Сибмир» зарегистрированы в Новосибирске. Одна из них, точнее ООО «Сибмир», является владельцем РАТМ-холдинга, принадлежащего Эдуарду Тарану. Бизнесмен известен тем, что имеет несколько предприятий в данной области. Причины, по которым Генеральная прокуратура требует изъять акции Ростовского оптико-механического завода, неизвестны.