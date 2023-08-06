Генпрокуратура подала иск к компании новосибирского бизнесмена Тарана

Предполагается, что сам бизнесмен мог продать акции своей компании. Иск прокуратуры был направлен к двум организациям — АО «Иснов» и ООО «Сибмир». Прокуратура требует изъять у этих компаний акции Ростовского оптико-механического завода в пользу государства и временно запретить какие-либо действия от акционеров на время процесса.