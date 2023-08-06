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В Новосибирске грузовик ISUZU выехал на встречку и врезался в самосвал

6 августа 2023, 04:12
Фото: 1MI
Есть пострадавший
Водитель большегруза был госпитализирован после аварии с самосвалом в Новосибирске. Столкновение произошло в Ленинском районе.

Инцидент случился 5 августа днем на улице Большой. Грузовик ISUZU столкнулся с самосвалом Shacman. Об этом сообщили в ГИБДД.

По предварительной информации, водитель фуры, мужчина 1987 года рождения, ехал по улице Большая. Но он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с самосвалом.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика ISUZU. Его доставили в медицинское учреждение с различными травмами. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства аварии.

Фото: АСТ-54
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