В Новосибирске грузовик ISUZU выехал на встречку и врезался в самосвал

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Инцидент случился 5 августа днем на улице Большой. Грузовик ISUZU столкнулся с самосвалом Shacman. Об этом сообщили в ГИБДД.
По предварительной информации, водитель фуры, мужчина 1987 года рождения, ехал по улице Большая. Но он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с самосвалом.
В результате ДТП пострадал водитель грузовика ISUZU. Его доставили в медицинское учреждение с различными травмами. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства аварии.