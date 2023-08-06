СТО вспыхнуло на улице Большая в Новосибирске — горели две постройки и шины

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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В ночь на 6 августа около 03:00 на улице Большая произошел пожар на автомобильной станции технического обслуживания. Прибывшие на место первые пожарные подразделения обнаружили, что горят два здания и шины на общей площади 100 квадратных метров.
Сотрудники МЧС справились с открытым возгоранием за 40 минут, также они эвакуировали газовый баллон из горящего здания. Еще около 2 часов пожарные поливали обгоревшие конструкции.
В результате происшествия никто не пострадал. На вызов откликнулось 22 спасателя и 6 единиц техники.