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СТО вспыхнуло на улице Большая в Новосибирске — горели две постройки и шины

6 августа 2023, 03:42
Фото: 1MI
Загорелись шины

В Новосибирске на улице Большая загорелось СТО

СТО загорелось ночью в Новосибирске. Подробности данного происшествия сообщили в пресс-службе МЧС по НСО.

В ночь на 6 августа около 03:00 на улице Большая произошел пожар на автомобильной станции технического обслуживания. Прибывшие на место первые пожарные подразделения обнаружили, что горят два здания и шины на общей площади 100 квадратных метров.

Сотрудники МЧС справились с открытым возгоранием за 40 минут, также они эвакуировали газовый баллон из горящего здания. Еще около 2 часов пожарные поливали обгоревшие конструкции.

В результате происшествия никто не пострадал. На вызов откликнулось 22 спасателя и 6 единиц техники.

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