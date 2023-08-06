В Новосибирске нашли канализационные люки из Испании

Несколько организаций, которые могли бы знать причину завоза в Новосибирск крышек из Испании, не смогли ответить на этот вопрос. Это было так давно, что уже не разберешься. Еще три года назад СМИ пытались выяснить происхождение зарубежных люков, но тоже не смогли.