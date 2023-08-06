В Новосибирске нашли канализационные люки из Испании

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Странные люки обнаружили на дороге рядом со зданием РЖД на улице Урицкого. Внешне они не отличимы от других, есть только пара необычных деталей — вместо двух и более один язычок, фиксирующий крышку, а также надписи на каталанском языке.
«На крышке канализационного люка написано „Фабрегас“. Видимо, их изготовила компания Fabregas SA. Она располагается в Барселоне и работает с 1917 года», — рассказали Atas.info горожане.
Несколько организаций, которые могли бы знать причину завоза в Новосибирск крышек из Испании, не смогли ответить на этот вопрос. Это было так давно, что уже не разберешься. Еще три года назад СМИ пытались выяснить происхождение зарубежных люков, но тоже не смогли.
Возможно, в нашем мегаполисе много лет назад выполнялся крупный заказ. Было решено купить крышки для надежности канализационных систем за границей.