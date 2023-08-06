atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:49

Updated Сегодня, 03:49

Изображение материала

В Новосибирске полиция проверяет видео с массовой дракой на Березовой роще

6 августа 2023, 03:47
Фото: 1MI
Идет проверка данного инцидента
Полиция Новосибирска проверяет видео с массовой дракой на Березовой роще.

В Новосибирске полиция проводит проверку видео с инцидентом, произошедшим возле метро «Березовая роща». По сообщениям свидетелей, драка между несколькими парнями началась на пешеходном переходе в Дзержинском районе.

Между ними возникла ссора после остановки автомобиля ВАЗ-2105 на светофоре. Водитель и пассажир вышли из машины и начали потасовку против друг друга.

Скоро к ним присоединились еще двое людей из автомобиля, пытаясь разнять драчунов. Полиция ГУ МВД по Новосибирской области подтвердила, что проверяет данную информацию.

Массовая драка произошла на пешеходном переходе в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирская полиция выясняет обстоятельства массовой драки у диско-бараПотерял сознание. Новосибирцы устроили массовую драку у диско-бараПод Новосибирском задержали 115 цыган после драк с дачниками
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Драка#Транспорт#Город#Происшествия
Подпишитесь
Ветром сдуло? Кто из хедлайнеров исчез с афиш рок-фестиваля в Новосибирске 2023
2 августа, 09:57
Эколог из Новосибирской области назвал места, где нельзя собирать грибы
4 августа, 09:51
День железнодорожника 2023 в Новосибирске — где и как отмечают: программа праздника
Сегодня, 00:10
Раненый боец СВО из Новосибирска получил должность в департаменте мэрии
Вчера, 01:46
Жара прогрела воду в Новосибирском водохранилище и Оби — смотрим прогноз
Вчера, 01:31
НГТУ опубликовал списки поступивших 2023 в Новосибирске — где их смотреть
4 августа, 01:27