В Новосибирске полиция проверяет видео с массовой дракой на Березовой роще

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
В Новосибирске полиция проводит проверку видео с инцидентом, произошедшим возле метро «Березовая роща». По сообщениям свидетелей, драка между несколькими парнями началась на пешеходном переходе в Дзержинском районе.
Между ними возникла ссора после остановки автомобиля ВАЗ-2105 на светофоре. Водитель и пассажир вышли из машины и начали потасовку против друг друга.
Скоро к ним присоединились еще двое людей из автомобиля, пытаясь разнять драчунов. Полиция ГУ МВД по Новосибирской области подтвердила, что проверяет данную информацию.