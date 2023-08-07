Бегун Сергей Шубенков опоздал на чемпионат из-за огромных пробок в Новосибирске

Posted 7 августа 2023, 04:25
Published 7 августа 2023, 04:25
Modified 7 августа 2023, 04:27
Updated 7 августа 2023, 04:27
Сергей Шубенков, профессиональный спортсмен, участвующий в беге на 110 метров с препятствиями, опоздал на чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске. Причиной задержки стали длительные пробки в Новосибирске, где он проживает. В результате этого Шубенков не успел на нужный рейс.
Шубенков поделился своим негативным опытом с пробками в Новосибирске: «Это место, которое я хотел бы обойти стороной. Пробки были настолько плотными, что я не смог добраться до аэропорта своевременно. В итоге, мне пришлось лететь через Москву, чтобы попасть на чемпионат». Об этом сообщает ТАСС.
Сергей Шубенков — известный спортсмен, который получил золотую медаль на чемпионате мира в 2015 году. У него также есть две серебряные медали и одна бронза с чемпионатов мира, а также два золота и одно серебро с европейских соревнований.