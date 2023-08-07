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Как и когда можно приобрести билеты на открытие ЛДС в Новосибирске 13 августа

7 августа 2023, 03:39
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
ЛДС откроют 13 августа

В Новосибирске министр спорта рассказал, как можно приобрести билеты на открытие ЛДС

13 августа 2023 торжественно открывается новый ледовый дворец спорта «Сибирь-Арена». Как туда попасть, сообщил министр спорта региона Сергей Ахапов во время оперативного совещания в правительстве НСО 7 августа 2023.

Как стало известно, с 12 часов начнутся различные активности на территории, прилегающей к ледовой арене. Будут работать специальные зоны для фотографий и общественного питания. На главной сцене выступят творческие коллективы из Новосибирска. В 15:40 начнется торжественная церемония открытия и яркое праздничное шоу.

В 16:30 состоится выставочный матч между юношескими сборными России (U18) и Беларуси (U18). Ориентировочно в 19:30 после окончания хоккейного матча запланировано выступление российской звезды эстрады, которую пока не называют.

Вход на мероприятие осуществляется по билетам, которые можно получить бесплатно только на официальном сайте «Сибирь-Арены» начиная с 10 августа.

Стала известна программа открытия нового ЛДС в Новосибирске 13 августа 2023
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#Эмилия Губарева#Билеты#Сибирь-Арена#Хоккей#ЛДС#Общество#Город#Спорт#Новосибирск
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