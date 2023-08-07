Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Как стало известно, с 12 часов начнутся различные активности на территории, прилегающей к ледовой арене. Будут работать специальные зоны для фотографий и общественного питания. На главной сцене выступят творческие коллективы из Новосибирска. В 15:40 начнется торжественная церемония открытия и яркое праздничное шоу.
В 16:30 состоится выставочный матч между юношескими сборными России (U18) и Беларуси (U18). Ориентировочно в 19:30 после окончания хоккейного матча запланировано выступление российской звезды эстрады, которую пока не называют.
Вход на мероприятие осуществляется по билетам, которые можно получить бесплатно только на официальном сайте «Сибирь-Арены» начиная с 10 августа.