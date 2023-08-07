Как стало известно, с 12 часов начнутся различные активности на территории, прилегающей к ледовой арене. Будут работать специальные зоны для фотографий и общественного питания. На главной сцене выступят творческие коллективы из Новосибирска. В 15:40 начнется торжественная церемония открытия и яркое праздничное шоу.