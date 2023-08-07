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Мужчина в Новосибирске смог избавиться от долгов по алиментам после ДНК-теста

7 августа 2023, 03:09
Фото: Midjourney
Отец не платил алименты
Мужчина из Новосибирска не выплачивал алименты, а затем избавился от долгов после проведения ДНК-теста на отцовство и успешного обращения в суд.

В Новосибирске местный житель успешно избавился от обязательств по алиментам после проведения теста на отцовство. Информацию об этом сообщили в УФССП региона.

Ранее мужчина не выполнял свои обязательства по алиментам, что привело к его привлечению к административной и затем уголовной ответственности.

Однако отец получил информацию о том, что ребенок, за которого ему необходимо платить алименты, возможно, не является его родным. Это стало основанием для проведения генетической экспертизы, результаты которой подтвердили его опасения.

Сибиряк предоставил полученные результаты экспертизы бывшей супруге и обратился в суд с требованием оспорить отцовство и отменить выплаты алиментов. Пока судебный процесс не завершился, женщина отозвала исполнительный документ.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#ДНК-тест#Алименты#УФССП#Суд#Отцовство#Дети
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