Мужчина в Новосибирске смог избавиться от долгов по алиментам после ДНК-теста

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
В Новосибирске местный житель успешно избавился от обязательств по алиментам после проведения теста на отцовство. Информацию об этом сообщили в УФССП региона.
Ранее мужчина не выполнял свои обязательства по алиментам, что привело к его привлечению к административной и затем уголовной ответственности.
Однако отец получил информацию о том, что ребенок, за которого ему необходимо платить алименты, возможно, не является его родным. Это стало основанием для проведения генетической экспертизы, результаты которой подтвердили его опасения.
Сибиряк предоставил полученные результаты экспертизы бывшей супруге и обратился в суд с требованием оспорить отцовство и отменить выплаты алиментов. Пока судебный процесс не завершился, женщина отозвала исполнительный документ.