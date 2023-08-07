Пожарный извещатель спас трех детей от гибели в селе Кузнецовка Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Инцидент произошел 4 августа в Баганском районе. В 17:28 сработал автономный дымовой пожарный извещатель в доме многодетной семьи в селе Кузнецовка. Сразу после этого сообщение о задымлении поступило в пожарную охрану, которая незамедлительно отправила своих сотрудников на место вызова.
Трое детей, услышав громкий звуковой сигнал датчика, выбежали на улицу. Родители не были дома в это время. Предполагается, что причиной возгорания стала неисправная лампочка, которая взорвалась и вызвала тление.
В результате совместных усилий добровольцев и сотрудников МЧС России пожар был ликвидирован всего за шесть минут. В огне пострадала мебель и домашние вещи на площади 36 квадратных метров. Дом будет отремонтирован и пригоден для проживания после косметических работ. В настоящее время семья временно размещена у родственников.