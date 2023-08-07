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Пожарный извещатель спас трех детей от гибели в селе Кузнецовка Новосибирской области

7 августа 2023, 08:57
Фото: 1MI
Извещатель вовремя сработал
Пожарный извещатель, который вовремя сработал и отправил сигнал пожарным, спас жизнь троих детей при пожаре. Подробности сообщают в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел 4 августа в Баганском районе. В 17:28 сработал автономный дымовой пожарный извещатель в доме многодетной семьи в селе Кузнецовка. Сразу после этого сообщение о задымлении поступило в пожарную охрану, которая незамедлительно отправила своих сотрудников на место вызова.

Трое детей, услышав громкий звуковой сигнал датчика, выбежали на улицу. Родители не были дома в это время. Предполагается, что причиной возгорания стала неисправная лампочка, которая взорвалась и вызвала тление.

В результате совместных усилий добровольцев и сотрудников МЧС России пожар был ликвидирован всего за шесть минут. В огне пострадала мебель и домашние вещи на площади 36 квадратных метров. Дом будет отремонтирован и пригоден для проживания после косметических работ. В настоящее время семья временно размещена у родственников.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Город#Общество#Происшествия#Пожар#Дети
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