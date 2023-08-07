Пожарный извещатель спас трех детей от гибели в селе Кузнецовка Новосибирской области

В результате совместных усилий добровольцев и сотрудников МЧС России пожар был ликвидирован всего за шесть минут. В огне пострадала мебель и домашние вещи на площади 36 квадратных метров. Дом будет отремонтирован и пригоден для проживания после косметических работ. В настоящее время семья временно размещена у родственников.