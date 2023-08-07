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Стала известна программа открытия нового ЛДС в Новосибирске 13 августа 2023

7 августа 2023, 03:33
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Арену торжественно откроют в воскресенье
13 августа состоится официальное открытие ЛДС «Сибирь-Арена». В этот день будут проведены многочисленные концертные мероприятия. Об этом сообщил министр спорта НСО Сергей Ахапов во время оперативного совещания в правительстве региона 7 августа 2023.

Программа 13 августа 2023 будет следующая:

с 12 часов начнутся различные мероприятия на прилегающей к ледовой арене территории. Будут работать фотозоны, зоны общественного питания, на главной сцене выступят творческие коллективы из Новосибирска.

в 15:40 начнется торжественная церемония открытия и яркое праздничное шоу. В 16:30 состоится выставочный матч между юношескими сборными России (U18) и Беларуси (U18).

Ориентировочно в 19:30 после окончания хоккейного матча запланировано выступление приглашенной звезды российской эстрады. Правда, личность пока не раскрывается.

Вход на мероприятие по билетам. Они бесплатные. Приобрести их можно только на официальном сайте «Сибирь-Арены» с 10 августа.

Первый матч в новом ЛДС «Сибирь-Арена» играют 13 августа сборные России и Беларуси
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Спорт#Хоккей
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