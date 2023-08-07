Стала известна программа открытия нового ЛДС в Новосибирске 13 августа 2023

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Программа 13 августа 2023 будет следующая:
с 12 часов начнутся различные мероприятия на прилегающей к ледовой арене территории. Будут работать фотозоны, зоны общественного питания, на главной сцене выступят творческие коллективы из Новосибирска.
в 15:40 начнется торжественная церемония открытия и яркое праздничное шоу. В 16:30 состоится выставочный матч между юношескими сборными России (U18) и Беларуси (U18).
Ориентировочно в 19:30 после окончания хоккейного матча запланировано выступление приглашенной звезды российской эстрады. Правда, личность пока не раскрывается.
Вход на мероприятие по билетам. Они бесплатные. Приобрести их можно только на официальном сайте «Сибирь-Арены» с 10 августа.