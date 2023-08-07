Стала известна программа открытия нового ЛДС в Новосибирске 13 августа 2023

13 августа состоится официальное открытие ЛДС «Сибирь-Арена». В этот день будут проведены многочисленные концертные мероприятия. Об этом сообщил министр спорта НСО Сергей Ахапов во время оперативного совещания в правительстве региона 7 августа 2023.

Программа 13 августа 2023 будет следующая: с 12 часов начнутся различные мероприятия на прилегающей к ледовой арене территории. Будут работать фотозоны, зоны общественного питания, на главной сцене выступят творческие коллективы из Новосибирска. в 15:40 начнется торжественная церемония открытия и яркое праздничное шоу. В 16:30 состоится выставочный матч между юношескими сборными России (U18) и Беларуси (U18). Ориентировочно в 19:30 после окончания хоккейного матча запланировано выступление приглашенной звезды российской эстрады. Правда, личность пока не раскрывается. Вход на мероприятие по билетам. Они бесплатные. Приобрести их можно только на официальном сайте «Сибирь-Арены» с 10 августа. Первый матч в новом ЛДС «Сибирь-Арена» играют 13 августа сборные России и Беларуси Узнать подробнее Читайте также: Министр Сергей Ахапов: «Первый хоккейный матч в новом ЛДС состоится в августе»