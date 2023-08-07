Алина удивила своим вызывающим нарядом, который подчеркивал ее сексуальность, хотя ее кулинарные навыки оставляли желать лучшего. Тем не менее, она смогла добиться второго места, набрав одинаковое количество баллов с участницей из Рязани, поэтому им пришлось поделить это достижение.