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Стилист из Новосибирска не выиграла в шоу «Четыре жены»

7 августа 2023, 05:54
Фото: Четыре жены/Пятница
Сибирячка не победила в шоу

Стилист из Новосибирска не выиграла в конкурсе лучших жен России

Стилист из Новосибирска Алина заняла второе место в конкурсе лучших жен России, участвуя в реалити-шоу «Четыре жены».

Женщина из Новосибирска приняла участие в телевизионном шоу на федеральном канале. В конкурсе, где соревновались женщины со всей России, она заняла второе место. Победительнице из Москвы удалось обойти ее, но незначительно.

Сибирячка принимала участие в реалити-шоу «Четыре жены», которое вышло на телеканале «Пятница». В рамках конкурса оценивались различные качества: умение содержать дом, самореализация и отношения с мужем.

Фото: Четыре жены/Пятница

Алина удивила своим вызывающим нарядом, который подчеркивал ее сексуальность, хотя ее кулинарные навыки оставляли желать лучшего. Тем не менее, она смогла добиться второго места, набрав одинаковое количество баллов с участницей из Рязани, поэтому им пришлось поделить это достижение.

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