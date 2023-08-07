Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Женщина из Новосибирска приняла участие в телевизионном шоу на федеральном канале. В конкурсе, где соревновались женщины со всей России, она заняла второе место. Победительнице из Москвы удалось обойти ее, но незначительно.
Сибирячка принимала участие в реалити-шоу «Четыре жены», которое вышло на телеканале «Пятница». В рамках конкурса оценивались различные качества: умение содержать дом, самореализация и отношения с мужем.
Алина удивила своим вызывающим нарядом, который подчеркивал ее сексуальность, хотя ее кулинарные навыки оставляли желать лучшего. Тем не менее, она смогла добиться второго места, набрав одинаковое количество баллов с участницей из Рязани, поэтому им пришлось поделить это достижение.