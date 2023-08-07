Таможенники нашли рогатый череп в багаже пассажира в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В Новосибирске иностранец пытался вывезти череп животного с рогами в Узбекистан. Во время проверки багажа на авиарейсе Новосибирск — Ташкент сотрудники таможни аэропорта «Толмачево» обнаружили эту необычную находку.
Пассажир из Узбекистана прошел по «зеленому коридору», не заявив о наличии товаров, которые нужно декларировать. Однако, таможенники обнаружили объект, вывоз которого регулируется Конвенцией о международной торговле дикими видами животных и растений.
Этот череп мужчина купил в Республике Алтай как сувенир, но он не знал, что для этого нужны ветеринарные документы и декларирование товара. Сейчас этот сувенир отправлен на экспертизу, после которой будет принято решение о дальнейшей процедуре.