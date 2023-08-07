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Таможенники нашли рогатый череп в багаже пассажира в Новосибирске

7 августа 2023, 05:03
Фото: Сибирское таможенное управление
Этот череп нашли на таможне
Сотрудники таможни аэропорта «Толмачёво» в Новосибирске нашли в багаже пассажира череп животного с рогами: гражданин Узбекистана приобрел его в качестве сувенира.

В Новосибирске иностранец пытался вывезти череп животного с рогами в Узбекистан. Во время проверки багажа на авиарейсе Новосибирск — Ташкент сотрудники таможни аэропорта «Толмачево» обнаружили эту необычную находку.

Пассажир из Узбекистана прошел по «зеленому коридору», не заявив о наличии товаров, которые нужно декларировать. Однако, таможенники обнаружили объект, вывоз которого регулируется Конвенцией о международной торговле дикими видами животных и растений.

Этот череп мужчина купил в Республике Алтай как сувенир, но он не знал, что для этого нужны ветеринарные документы и декларирование товара. Сейчас этот сувенир отправлен на экспертизу, после которой будет принято решение о дальнейшей процедуре.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Город#Транспорт#Толмачево#Аэропорт Толмачево#Таможня#Сувенир
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