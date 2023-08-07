В Иркутске для нового образовательного кластера построят более 90 тыс. кв. м жилья

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Застройщик был определен по итогам аукциона ДОМ.РФ на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ). Победу одержала местная компания «ГрандСтройРазвитие», которая предложила 362 млн рублей за право заключения договора. Начальная цена составляла 56,6 млн рублей. В аукционе участвовали также другие компании из Иркутска, Екатеринбурга и Краснодара.
Участок, который был выставлен на торги, расположен на территории Радиостанции 5. Он находится в развитом районе города, на берегу Ангары, отличается хорошей транспортной доступностью.
В рамках проекта планируется строительство до 94 тыс. кв. м жилья, а также размещение инфраструктурных и социальных объектов, благоустройство и озеленение. Все эти работы должны быть завершены в течение девяти с половиной лет. При строительстве рекомендуется использовать Стандарт КРТ, разработанный ДОМ.РФ, а также соблюдать зеленый стандарт для многоквартирного жилья, который действует с ноября 2022 года.
Новый микрорайон будет частью жилищно-образовательного кластера, включая межвузовский кампус. Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ-2023 заместителем генерального директора ДОМ.РФ Денисом Филипповым и губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Перспективы реализации проекта были обсуждены на рабочем совещании в Иркутске.