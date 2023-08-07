В Иркутске для нового образовательного кластера построят более 90 тыс. кв. м жилья

В рамках проекта планируется строительство до 94 тыс. кв. м жилья, а также размещение инфраструктурных и социальных объектов, благоустройство и озеленение. Все эти работы должны быть завершены в течение девяти с половиной лет. При строительстве рекомендуется использовать Стандарт КРТ, разработанный ДОМ.РФ, а также соблюдать зеленый стандарт для многоквартирного жилья, который действует с ноября 2022 года.