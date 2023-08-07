В Корпорации МСП сообщили о росте объема закупок у малого и среднего бизнеса

За первые два квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года произошел значительный прирост объемов по договорам на закупку продукции и услуг частных домашних хозяйств для личного пользования (более чем в 38,7 раза). Также увеличились объемы закупок рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка (в 3,2 раза), рыбы, продукции рыболовства и рыбоводства и услуг в этих отраслях (в 3 раза), а также услуг по рекультивации и утилизации отходов (в 2,56 раза).