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В Корпорации МСП сообщили о росте объема закупок у малого и среднего бизнеса

7 августа 2023, 11:45
Фото: 1MI
По информации, предоставленной Корпорацией МСП, в первом полугодии 2023 года крупные заказчики увеличили объем закупок у малого и среднего бизнеса. Общая сумма договоров с предприятиями МСП превысила 2,5 трлн рублей при общем объеме закупок в размере 4,36 трлн рублей.

Таким образом, доля малого и среднего бизнеса в закупках компаний с государственным участием превысила 58% от общего объема договоров. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, это больше, чем в предыдущие годы. В первом полугодии 2022 года объем договоров с предприятиями МСП составлял около 1,96 трлн рублей, или около 45% от общего объема. Прирост объема закупок у МСП в текущем году по сравнению с прошлым годом составил более 30%, пишет ria.ru.

Наиболее активными компаниями по закупкам у малого и среднего бизнеса за первые полгода 2023 года стали «ФСК-Россети», «РЖДстрой», «Россети Московский регион», «Деловая среда» и «Россети Ленэнерго».

Самый высокий прирост закупок с начала года показали МСП-поставщики из Хабаровского края (11,4 млрд рублей), Астраханской и Свердловской областей (8,5 млрд и 7,7 млрд соответственно), Санкт-Петербурга (6,9 млрд) и Ставропольского края (5,7 млрд рублей). Также в число лидеров вошли Мурманская, Новосибирская и Тульская области (5,1 млрд, 4,9 млрд и 4,4 млрд соответственно), Краснодарский край и Курганская область (по 4 млрд рублей).

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что малый и средний бизнес становится полноценным партнером для государственных корпораций, предоставляя качественную продукцию и замещая иностранных поставщиков на российском рынке. По его словам, сегмент государственных закупок может стать точкой роста импортозамещения и развития отечественного производственного малого и среднего бизнеса.

За первые два квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года произошел значительный прирост объемов по договорам на закупку продукции и услуг частных домашних хозяйств для личного пользования (более чем в 38,7 раза). Также увеличились объемы закупок рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка (в 3,2 раза), рыбы, продукции рыболовства и рыбоводства и услуг в этих отраслях (в 3 раза), а также услуг по рекультивации и утилизации отходов (в 2,56 раза).

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