Душегуб из Новосибирска зарезал в день рождения товарища, с которым дружил 16 лет

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Перед судом предстанет житель Новосибирска, который убил своего друга во время празднования его дня рождения. Согласно версии следствия, мужчина из Советского района в состоянии алкогольного опьянения 10 июня 2023 года находился на территории одного из садовых товариществ, где продолжалось торжество его друга, с которым они знакомы уже 16 лет.
Между ними возникла неожиданная ссора, и в результате этого конфликта он достал нож и нанес своему товарищу три удара в разные части тела. Один из ударов стал смертельным для потерпевшего. Он скончался на месте от кровопотери до приезда бригады «скорой помощи».
Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Советский районный суд для рассмотрения по существу. Согласно закону, за такое преступление предусматривается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.