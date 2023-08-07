Душегуб из Новосибирска зарезал в день рождения товарища, с которым дружил 16 лет

Перед судом предстанет житель Новосибирска, который убил своего друга во время празднования его дня рождения. Согласно версии следствия, мужчина из Советского района в состоянии алкогольного опьянения 10 июня 2023 года находился на территории одного из садовых товариществ, где продолжалось торжество его друга, с которым они знакомы уже 16 лет.