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Душегуб из Новосибирска зарезал в день рождения товарища, с которым дружил 16 лет

7 августа 2023, 09:23
Фото: 1MI
Мужчина погиб от ножевого ранения

В Новосибирске мужчина зарезал своего товарища, с которым дружил 16 лет

Новосибирец зарезал своего друга в одном из СНТ. Товарищи два дня праздновали день рождения и поругались. В результате, 16-летняя дружба оборвалась в один миг.

Перед судом предстанет житель Новосибирска, который убил своего друга во время празднования его дня рождения. Согласно версии следствия, мужчина из Советского района в состоянии алкогольного опьянения 10 июня 2023 года находился на территории одного из садовых товариществ, где продолжалось торжество его друга, с которым они знакомы уже 16 лет.

Между ними возникла неожиданная ссора, и в результате этого конфликта он достал нож и нанес своему товарищу три удара в разные части тела. Один из ударов стал смертельным для потерпевшего. Он скончался на месте от кровопотери до приезда бригады «скорой помощи».

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Советский районный суд для рассмотрения по существу. Согласно закону, за такое преступление предусматривается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

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