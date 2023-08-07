Мошенники продают за деньги бесплатные билеты на первый матч в новом ЛДС Новосибирска

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
О том, что билеты на матч открытия нового ЛДС «Сибирь-Арена» будут распространяться бесплатно доложил министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области 7 августа 2023.
Но читатели Atas.info сообщают, что 7 августа наткнулись на другие сайты, где стартовали продажи липовых билетов. Мошенники установили на них ценники в 3 000 рублей.
«Появились сайты, которые занимаются мошенничеством и билеты на матч продают. Их будут раздавать бесплатно и не раньше 10 августа только на официальном сайте „Сибирь-Арены“ — sibir-arena.ru», — рассказали Atas.info в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.
Сейчас раздача билетов на матч в новый ледовый дворец спорта на сайте «Сибирь-Арена» недоступна. Указано, что ведутся технические работы. Это связано с тем, что продажа еще не открылась.
Напомним, что первой игрой на новом стадионе станет выставочный матч юниорских сборных России и Беларуси. Уже известна программа церемонии открытия новой арены 13 августа.
Из-за атаки мошенников новосибирцы устроили настоящую панику в соцсетях. Многие боятся, что хоккейная игра может вовсе сорваться.
«Уже пора обращаться в прокуратуру, чтобы блокировали все эти сайты липовые. Зрители, не знающие, могут попасться на удочку аферистов. Если таких сотни, тысячи обманут, игру отменят и все», — пишут взволнованные болельщики.