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Мошенники продают за деньги бесплатные билеты на первый матч в новом ЛДС Новосибирска

7 августа 2023, 07:56
Фото: atas.info
Новосибирцам пообещали бесплатные билеты на первый матч «Россия-Беларусь» в новом ЛДС, которые начнут раздавать на официальном сайте «Сибирь-Арена» 10 августа. Оказалось, что на фоне этих событий уже появились сайты-двойники, продающие билеты за 3 000 рублей.

О том, что билеты на матч открытия нового ЛДС «Сибирь-Арена» будут распространяться бесплатно доложил министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области 7 августа 2023.

Но читатели Atas.info сообщают, что 7 августа наткнулись на другие сайты, где стартовали продажи липовых билетов. Мошенники установили на них ценники в 3 000 рублей.

Фото: скриншот
«Появились сайты, которые занимаются мошенничеством и билеты на матч продают. Их будут раздавать бесплатно и не раньше 10 августа только на официальном сайте „Сибирь-Арены“ — sibir-arena.ru», — рассказали Atas.info в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.

Сейчас раздача билетов на матч в новый ледовый дворец спорта на сайте «Сибирь-Арена» недоступна. Указано, что ведутся технические работы. Это связано с тем, что продажа еще не открылась.

Напомним, что первой игрой на новом стадионе станет выставочный матч юниорских сборных России и Беларуси. Уже известна программа церемонии открытия новой арены 13 августа.

Из-за атаки мошенников новосибирцы устроили настоящую панику в соцсетях. Многие боятся, что хоккейная игра может вовсе сорваться.

«Уже пора обращаться в прокуратуру, чтобы блокировали все эти сайты липовые. Зрители, не знающие, могут попасться на удочку аферистов. Если таких сотни, тысячи обманут, игру отменят и все», — пишут взволнованные болельщики.
Стала известна программа открытия нового ЛДС в Новосибирске 13 августа 2023
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#Алина Шефер#Мошенники#Общество#ЛДС#Хоккей#Открытие#Спорт#Билеты#Сибирь-Арена#Новосибирск#Новосибирская область
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