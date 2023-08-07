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В Новосибирске стали известны звездные хедлайнеры открытия нового ЛДС

7 августа 2023, 09:59
Фото: atas.info
Две звезды выступят в новом ЛДС
Певица Жанет и DJ Smash выступят на концерте в честь открытия нового ЛДС в Новосибирске 13 августа. Об этом Atas.info рассказали в Минспорта региона.

Стоит отметить, на оперативном совещании в правительстве области 7 августа министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов сообщал, что на премьере матча в новой арене планируется концертная программа с участием звезд, известных в России и Беларуси. Однако их имена он не называл.

Хедлайнеров узнал Atas.info. Перед сибиряками выступят певица Жанет и DJ Smash.

Фото: скриншот с концерта Жанет/Минспорт НСО

Напомним, открытие нового ЛДС состоится 13 августа и ознаменуется матчем юниорских сборных России и Белоруссии. Билеты будут бесплатными для всех, а сайты, которые продают их за деньги — мошеннические. Подробнее читайте в нашем материале.

Мошенники продают за деньги бесплатные билеты на первый матч в новом ЛДС Новосибирска
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#Общество#ЛДС#Концерт#Матч#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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Мошенники продают за деньги бесплатные билеты на первый матч в новом ЛДС Новосибирска
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