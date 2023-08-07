В Новосибирске стали известны звездные хедлайнеры открытия нового ЛДС

Стоит отметить, на оперативном совещании в правительстве области 7 августа министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов сообщал, что на премьере матча в новой арене планируется концертная программа с участием звезд, известных в России и Беларуси. Однако их имена он не называл.