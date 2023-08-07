В Новосибирске стали известны звездные хедлайнеры открытия нового ЛДС

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 10:01
Стоит отметить, на оперативном совещании в правительстве области 7 августа министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов сообщал, что на премьере матча в новой арене планируется концертная программа с участием звезд, известных в России и Беларуси. Однако их имена он не называл.
Хедлайнеров узнал Atas.info. Перед сибиряками выступят певица Жанет и DJ Smash.
Напомним, открытие нового ЛДС состоится 13 августа и ознаменуется матчем юниорских сборных России и Белоруссии. Билеты будут бесплатными для всех, а сайты, которые продают их за деньги — мошеннические. Подробнее читайте в нашем материале.