atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Изображение материала

В Новосибирской области вдова несколько месяцев прожила с трупом мужа

7 августа 2023, 12:28
Фото: 1MI
Женщина жила с трупом мужа несколько месяцев
Тело 74-летнего мужчины, умершего несколько месяцев назад, нашли в одном из домов в Карасуке Новосибирской области. Все это время ним под одной крышей продолжала жить вдова.
«Женщина либо не имела денег на похороны, либо желания хоронить мужа сейчас. Вероятно, его смерть слишком ее шокировала», — рассказали Atas.info люди, знакомые с ситуацией.

Так как пенсионерка жила в частном доме трупный запах никого из соседей не беспокоил. Неладное заподозрила знакомая вдовы, которая решила ее внезапно навестить.

В этой трагедии сейчас разбираются следователи. Предварительно, смерть мужчины наступила по естественным причинам.


Читайте также:
Труп накрыли: в Новосибирске произошло жесткое ДТП с Toyota Corolla и грузовикомВ Новосибирске на озере «Грез» нашли тело утонувшего 39-летнего мужчины
#Алина Шефер#Труп#Происшествия#18+#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Мошенники продают за деньги бесплатные билеты на первый матч в новом ЛДС Новосибирска
Сегодня, 07:56
В Новосибирске iPhone и iPad запретили сотрудникам регионального УФНС
Сегодня, 08:53
В Новосибирске стали известны звездные хедлайнеры открытия нового ЛДС
Сегодня, 09:59
Стилист из Новосибирска не выиграла в шоу «Четыре жены»
Сегодня, 05:54
В Новосибирске поставили памятник святой Матроне
Сегодня, 07:22
Таможенники нашли рогатый череп в багаже пассажира в Новосибирске
Сегодня, 05:03