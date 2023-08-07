В Новосибирской области вдова несколько месяцев прожила с трупом мужа

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
«Женщина либо не имела денег на похороны, либо желания хоронить мужа сейчас. Вероятно, его смерть слишком ее шокировала», — рассказали Atas.info люди, знакомые с ситуацией.
Так как пенсионерка жила в частном доме трупный запах никого из соседей не беспокоил. Неладное заподозрила знакомая вдовы, которая решила ее внезапно навестить.
В этой трагедии сейчас разбираются следователи. Предварительно, смерть мужчины наступила по естественным причинам.