В Новосибирской области вдова несколько месяцев прожила с трупом мужа

Тело 74-летнего мужчины, умершего несколько месяцев назад, нашли в одном из домов в Карасуке Новосибирской области. Все это время ним под одной крышей продолжала жить вдова.

«Женщина либо не имела денег на похороны, либо желания хоронить мужа сейчас. Вероятно, его смерть слишком ее шокировала», — рассказали Atas.info люди, знакомые с ситуацией. Так как пенсионерка жила в частном доме трупный запах никого из соседей не беспокоил. Неладное заподозрила знакомая вдовы, которая решила ее внезапно навестить. В этой трагедии сейчас разбираются следователи. Предварительно, смерть мужчины наступила по естественным причинам.





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