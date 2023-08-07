Выплаты 10 000 рублей к школе в 2023: будут ли матерям-одиночкам, последние новости

В 2023 году об этом единоразовом пособии ничего не слышно. Обычно выплату объявляли в середине лета, а в начале августа уже деньги зачисляли на банковские карты и в отделения почты России. Можно сделать вывод, что 10 000 рублей из федерального бюджета семьи не получат, а вот из областного — шанс есть.