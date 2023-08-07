atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Изображение материала

Выплаты 10 000 рублей к школе в 2023: будут ли матерям-одиночкам, последние новости

7 августа 2023, 14:34
Фото: 1MI
Некоторым семьям в Новосибирской области и в других регионах страны власти окажут финансовую помощь на сборы детей к школе в 2023 году. Это будет адресная помощь отдельным категориям. Разбираемся, кому дадут выплаты — многодетным, малоимущим или матерям-одиночкам.

Будет ли выплата 10 000 рублей на сборы детей к школе в 2023:

Последний раз «школьную» выплату в размере 10 000 рублей россияне видели в 2021 году, когда бушевала пандемия коронавируса. Государство хотело поддержать своих граждан, оставшихся без работы.

В 2023 году об этом единоразовом пособии ничего не слышно. Обычно выплату объявляли в середине лета, а в начале августа уже деньги зачисляли на банковские карты и в отделения почты России. Можно сделать вывод, что 10 000 рублей из федерального бюджета семьи не получат, а вот из областного — шанс есть.

Кто получит выплату на сборы к школе 2023 — какие суммы:

На выплаты в помощь школьникам могут рассчитывать в Новосибирской области многодетные семьи. Соответствующее постановление Правительства региона №349-п подписал Губернатор Андрей Травников.

Как известно, это 5 500 рублей единовременно при поступлении двух или более детей из многодетной семьи в первый класс 1 сентября 2023 года. Деньги поступят на каждого ребенка. Родители начнут получать деньги с 16 августа и могут тратить их на нужды к школе.

Малоимущим многодетным родителям помогут выплатой 330 рублей на покупку канцелярии и одежды к школе. На каждого ребенка по этой сумме. Также выплатят 2 200 рублей на приобретение одежды.

Кроме того, мэрия Новосибирска утвердила выплату 3 000 рублей на детей к школе. Ее адресно получат те, кто подаст заявление в социальный центр по адресу проживания.

Выплатами к школе сейчас активно интересуются мамы, которые воспитывают детей в одиночку. В Минтруда Новосибирской области в разговоре с Atas.info отметили, что категории «мать-одиночка» не существует в российском законодательстве. Ребенок может воспитываться в неполной семье с одной мамой или папой, они могут быть малоимущими или многодетными и получать за это пособия.

Помощь матерям-одиночкам в 2023 году:

О выплатах к школе многодетным семьям мы рассказывали выше. Малоимущие или матери-одиночки могут адресно получить помощь, обратившись в соцзащиту.

Так в Новосибирской области установлена ежемесячная выплата в размере 668,99 руб. для одинокой матери/отца или для разведенных родителей. Аналогичную сумму имеют право получать семьи, которые потеряли кормильца, дети солдат-срочников, дети, чьи родители лишены прав.

«Выплату получает один из родителей или опекунов на ребенка до достижения им возраста 16 лет, либо до окончания обучения в школе. Главное условие — размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе», — уточнили в Минтруда региона.

В остальном женщины, которые в одиночку воспитывают детей, могут претендовать на все те же выплаты, что получают полные семьи:

  • на детей до 3 лет; с 3 до 7 лет; до 16 лет; (Если доходы у матери низкие, ей назначат выплату в размере 100% от прожиточного минимума — это 15,5 тысяч рублей в нашем регионе, довольно солидно).
  • пособие на первого и второго ребенка;
  • пособие работающим одиноким матерям или неработающим по уходу за ребенком;
  • выплаты ребенку-инвалиду;
  • многодетным матерям-одиночкам.

Стоит отметить, одиноким матерям с низкими доходами в России помогают дополнительно — предоставляют скидки на оплату ЖКХ, выдают бесплатно молочные продукты на детей, также ребенок бесплатно питается в школе.

Также региональные власти могут оказать помощь в покупке лекарств, одежды для ребенка школьного возраста и новорожденного. Об этом стоит только попросить соцзащиту в вашем регионе.

График выплаты детских пособий в августе 2023 года
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Выплаты#Дети#Школа#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Мошенники продают за деньги бесплатные билеты на первый матч в новом ЛДС Новосибирска
Сегодня, 07:56
В Новосибирске iPhone и iPad запретили сотрудникам регионального УФНС
Сегодня, 08:53
В Новосибирске стали известны звездные хедлайнеры открытия нового ЛДС
Сегодня, 09:59
Стилист из Новосибирска не выиграла в шоу «Четыре жены»
Сегодня, 05:54
В Новосибирске поставили памятник святой Матроне
Сегодня, 07:22
Таможенники нашли рогатый череп в багаже пассажира в Новосибирске
Сегодня, 05:03