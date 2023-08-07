Выплаты 10 000 рублей к школе в 2023: будут ли матерям-одиночкам, последние новости

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Последний раз «школьную» выплату в размере 10 000 рублей россияне видели в 2021 году, когда бушевала пандемия коронавируса. Государство хотело поддержать своих граждан, оставшихся без работы.
В 2023 году об этом единоразовом пособии ничего не слышно. Обычно выплату объявляли в середине лета, а в начале августа уже деньги зачисляли на банковские карты и в отделения почты России. Можно сделать вывод, что 10 000 рублей из федерального бюджета семьи не получат, а вот из областного — шанс есть.
На выплаты в помощь школьникам могут рассчитывать в Новосибирской области многодетные семьи. Соответствующее постановление Правительства региона №349-п подписал Губернатор Андрей Травников.
Как известно, это 5 500 рублей единовременно при поступлении двух или более детей из многодетной семьи в первый класс 1 сентября 2023 года. Деньги поступят на каждого ребенка. Родители начнут получать деньги с 16 августа и могут тратить их на нужды к школе.
Малоимущим многодетным родителям помогут выплатой 330 рублей на покупку канцелярии и одежды к школе. На каждого ребенка по этой сумме. Также выплатят 2 200 рублей на приобретение одежды.
Кроме того, мэрия Новосибирска утвердила выплату 3 000 рублей на детей к школе. Ее адресно получат те, кто подаст заявление в социальный центр по адресу проживания.
Выплатами к школе сейчас активно интересуются мамы, которые воспитывают детей в одиночку. В Минтруда Новосибирской области в разговоре с Atas.info отметили, что категории «мать-одиночка» не существует в российском законодательстве. Ребенок может воспитываться в неполной семье с одной мамой или папой, они могут быть малоимущими или многодетными и получать за это пособия.
О выплатах к школе многодетным семьям мы рассказывали выше. Малоимущие или матери-одиночки могут адресно получить помощь, обратившись в соцзащиту.
Так в Новосибирской области установлена ежемесячная выплата в размере 668,99 руб. для одинокой матери/отца или для разведенных родителей. Аналогичную сумму имеют право получать семьи, которые потеряли кормильца, дети солдат-срочников, дети, чьи родители лишены прав.
«Выплату получает один из родителей или опекунов на ребенка до достижения им возраста 16 лет, либо до окончания обучения в школе. Главное условие — размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе», — уточнили в Минтруда региона.
В остальном женщины, которые в одиночку воспитывают детей, могут претендовать на все те же выплаты, что получают полные семьи:
Стоит отметить, одиноким матерям с низкими доходами в России помогают дополнительно — предоставляют скидки на оплату ЖКХ, выдают бесплатно молочные продукты на детей, также ребенок бесплатно питается в школе.
Также региональные власти могут оказать помощь в покупке лекарств, одежды для ребенка школьного возраста и новорожденного. Об этом стоит только попросить соцзащиту в вашем регионе.