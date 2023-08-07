За диверсиями на железных дорогах часто стоят несовершеннолетние

В Калининградской области группа детей во главе с 15-летним молодым человеком также сожгли релейный шкаф, что привело к задержке поездов на 40 минут. В подмосковном Чехове спецслужбы поймали троих восьмиклассников, которые повредили объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления. В Москве с помощью камер видеонаблюдения вычислили двух школьников, которые совершили поджог на железной дороге. Они сообщили, что пошли на преступление за вознаграждение в 10 тысяч рублей.