За диверсиями на железных дорогах часто стоят несовершеннолетние

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Как передает bel.ru, весной этого года в Новосибирске арестовали двоих 17-летних подростков, которые вместе с 18-летним знакомым подожгли релейный шкаф на железной дороге недалеко от станции Инской. За то же самое преступление в Казани задержаны трое подростков в возрасте 14–15 лет.
В Калининградской области группа детей во главе с 15-летним молодым человеком также сожгли релейный шкаф, что привело к задержке поездов на 40 минут. В подмосковном Чехове спецслужбы поймали троих восьмиклассников, которые повредили объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления. В Москве с помощью камер видеонаблюдения вычислили двух школьников, которые совершили поджог на железной дороге. Они сообщили, что пошли на преступление за вознаграждение в 10 тысяч рублей.
В Калужской области из-за возгорания железнодорожной инфраструктуры останавливали поезд Москва — Анапа. Диверсия была совершена около двух часов ночи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения».
Часто заказчики преступлений находят исполнителей в мессенджере Telegram и предлагают им за «работу» от пяти до 50 тысяч рублей. Также подростков могут взять на слабо или рекомендуют пойти на дело группой.
Пользователи соцсети резко негативно воспринимают такие новости и требуют сурового наказания для исполнителей, невзирая на их возраст.
Замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин рассказал, что с февраля прошлого года в России предотвратили более ста терактов, которые планировали совершить молодые люди, в том числе несовершеннолетние. То есть раскрываемость таких преступлений высока.
При этом задержанному придется ответить за преступление в соответствии с законом. Самое легкое наказание — по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества группой лиц») — до 5 лет лишения свободы. Если же уголовное дело следователи заведут по статье «Диверсия», то несовершеннолетнему исполнителю, начиная с 16-летнего возраста, грозит до 10 лет лишения свободы. Причем участие в составе группы только усиливает наказание.
Приговор может быть и более жестким. Например, обвиняемого в подрыве путей в Брянской области Сергея Белавина приговорили к 22 годам колонии. Как оказалось, для совершения преступления он получил 100 тысяч рублей и четыре тысячи долларов.
Иногда наказание настигает малолетних хулиганов прямо на месте преступления. Железнодорожники, у которых работа связана с повышенной ответственностью и стрессом, не нянчатся с подростками и, бывает, наказывают их кулаками. Их реакция объясняется не только желанием предотвратить повторные инциденты, но и нетерпением к неуважению и опасному поведению со стороны молодежи.
Помочь миновать ужасные последствия ребенку могут только родители. Для этого достаточно не оставлять его наедине с интернетом, поддерживать с ним дружеские отношения, быть любящим и внимательным родителем.