«Иди еще погуляй»: новосибирцы рассказали о семье избитой в лифте девочки

Как сообщает «КП-Новосибирск», семья Алины (имя героини изменено) переехала на улицу Мясникова месяц назад. Мать снимает квартиру вместе с мужем и тремя детьми пяти, двух с половиной лет и одного года. При этом пострадавшая девочка рождена от первого брака сибирячки.