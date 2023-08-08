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«Иди еще погуляй»: новосибирцы рассказали о семье избитой в лифте девочки

8 августа 2023, 09:27
Фото: pxhere.com
Девочку могут избивать дома
В начале августа по социальным сетям распространился жуткий ролик, на котором запечатлено избиение маленькой девочки собственной матерью. Общественность разделилась на два лагеря, а инцидент взял на контроль глава СКР Бастрыкин. Однако соседи утверждают, что в семье не все благополучно.

Как сообщает «КП-Новосибирск», семья Алины (имя героини изменено) переехала на улицу Мясникова месяц назад. Мать снимает квартиру вместе с мужем и тремя детьми пяти, двух с половиной лет и одного года. При этом пострадавшая девочка рождена от первого брака сибирячки.

На семью соседи обратили внимание после того, как заметили пятилетнюю девочку, гуляющую по двору допоздна. По их словам, малышка просилась домой, но отчим делал вид, что не знает ребенка и просил ее погулять еще. Тогда соседи написали первое заявление в полицию.

Второе обращение в правоохранительные органы поступило, когда жильцы заметили свесившихся из окна по пояс девочку и ее младшего брата. На тот момент Алина отсутствовала дома.

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Жуткий инцидент в лифте произошел 2 августа. Тогда девочка могла испортить матери планы на вечер, поскольку не захотела сидеть с младшими детьми. По словам соседей, ребенок часто говорил про рукоприкладство и алкоголизм взрослых. Муж с женой не работают и живут на детские пособия.

После общественного резонанса дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. На данный момент в отношении нерадивой матери составлен административный протокол, дети изъяты из семьи.

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