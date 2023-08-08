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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:00

Международный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» приглашает экспертов

8 августа 2023, 09:59
В Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября пройдет — уже в 27-й раз — международный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина». Сейчас продолжается приём заявок на участие в этом главном отраслевом событии года.

В 2023 году нефтяная отрасль Сахалина отмечает серьёзную дату — 95-летие. За это время она прошла огромный путь — от первой деревянной нефтяной вышки Зотова до проектов мирового уровня, ставших прорывом в технологическом, техническом и экологическом направлениях.

— На протяжении многих лет именно Сахалинская область задает тренд в развитии отрасли, поэтому форум «Нефть и газ Сахалина» является важной площадкой для обсуждения и принятия стратегических решений, укрепления международной кооперации и взаимовыгодного сотрудничества, — сказал глава региона Валерий Лимаренко. — Участники нынешнего форума обсудят такие важные вопросы, как развитие энергетической отрасли Сахалина и Дальнего Востока в условиях ограничений, импортозамещение, реализация климатических проектов.

В центре внимания участников форума-2023 будет проблема технологического развития энергетической отрасли в новых условиях. Эксперты не только со всего ДФО, но и со всей России обсудят перспективы Дальнего Востока в условиях разворота энергетических рынков, практических вызовов нефтегазовым проектам Сахалина.

Также в программе форума запланировано проведение круглых столов, панельных дискуссий и дебатов, выставка предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов.

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