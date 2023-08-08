Новосибирская область демонстрирует рекордные показатели строительства жилья

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:22
Как отметил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, ранее, по итогам 2020 года, в регионе было введено 1,9 млн кв.м жилья (110,5% к аналогичному периоду 2019 года), по итогам 2021 года — 2 млн кв.м (103,1% к аналогичному периоду 2020 года. «По итогам 2022 года в регионе было введено 2,2 млн квадратов жилья, или 111,9% к 2021 году, и мы намерены не снижать этот показатель: предполагаемый объем ввода в 2023 году — 2,450 млн кв. м. На данный момент за 7 месяцев уже введено более 1,7 млн кв. м. В общем объеме введенного жилья 74% — это многоквартирные жилые дома, 26% приходится на долю индивидуального жилищного строительства. При этом ежегодный прирост объемов строительства жилья достигается как в целом по области, так и в столице региона — Новосибирске», — сообщил он.
«Объемы строительства в регионе колоссальные — и по количеству строящихся объектов, и по объему средств, направленных в отрасль. Никогда в Новосибирской области не было таких объемов строительства, как за последние пять лет. Строительством охвачены абсолютно все районы. Столь высоких показателей в объеме жилищного строительства удалось добиться за счет слаженной работы строительного сообщества, органов власти Новосибирской области и ресурсоснабжающих организаций. Совместными усилиями нам удается планомерно реализовывать сформированный в предыдущие годы задел по жилищному строительству, и порой даже с опережением срока вводить дома в эксплуатацию», — подчеркнул Алексей Колмаков.
Министр строительства Новосибирской области напомнил, что повышение доступности жилья для граждан — одно из поручений главы государства Владимира Путина: Указ Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года предусматривает увеличение объема жилищного строительства до 120 млн кв. м в год и улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. При этом Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым перед строительным сообществом и органами власти региона поставлена задача — параллельно со строительством жилья создавать социальную инфраструктуру для жителей.