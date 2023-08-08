Новосибирская область демонстрирует рекордные показатели строительства жилья

Как отметил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, ранее, по итогам 2020 года, в регионе было введено 1,9 млн кв.м жилья (110,5% к аналогичному периоду 2019 года), по итогам 2021 года — 2 млн кв.м (103,1% к аналогичному периоду 2020 года. «По итогам 2022 года в регионе было введено 2,2 млн квадратов жилья, или 111,9% к 2021 году, и мы намерены не снижать этот показатель: предполагаемый объем ввода в 2023 году — 2,450 млн кв. м. На данный момент за 7 месяцев уже введено более 1,7 млн кв. м. В общем объеме введенного жилья 74% — это многоквартирные жилые дома, 26% приходится на долю индивидуального жилищного строительства. При этом ежегодный прирост объемов строительства жилья достигается как в целом по области, так и в столице региона — Новосибирске», — сообщил он.