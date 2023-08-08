Президент Путин подарил новосибирцам на СВО икону «Спас Нерукотворный»

Советник губернатора Михаил Симонян передал воинам слова поддержки от земляков и личное послание главы региона. «Собирая эту партию гуманитарного груза, постарались учесть ваши просьбы и пожелания. Пусть за тысячи километров от дома вас согревает тепло сердец новосибирцев» — обратился к бойцам Андрей Травников.