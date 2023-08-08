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Президент Путин подарил новосибирцам на СВО икону «Спас Нерукотворный»

8 августа 2023, 06:26
Фото: скриншот из видео правительства НСО
Участвующим в спецоперации сибирякам президент РФ Владимир Путин подарил икону «Спас Нерукотворный». Ее передал священник солдатам группировки «Отважные» во время поездки в войска.

Также батальону доставили гуманитарный груз по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Посылку готовили совместно специалисты Минпромторга региона и бизнесмены области. Бойцы получили два мощных квадроцикла отечественного производства.

За щедрые подарки и, конечно же, икону военные поблагодарили главу государства Путина и губернатора Травникова. Из зоны СВО мужчины сняли видео.

Советник губернатора Михаил Симонян передал воинам слова поддержки от земляков и личное послание главы региона. «Собирая эту партию гуманитарного груза, постарались учесть ваши просьбы и пожелания. Пусть за тысячи километров от дома вас согревает тепло сердец новосибирцев» — обратился к бойцам Андрей Травников.

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#Алина Шефер#Владимир Путин#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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