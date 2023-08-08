Президент Путин подарил новосибирцам на СВО икону «Спас Нерукотворный»

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Также батальону доставили гуманитарный груз по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Посылку готовили совместно специалисты Минпромторга региона и бизнесмены области. Бойцы получили два мощных квадроцикла отечественного производства.
За щедрые подарки и, конечно же, икону военные поблагодарили главу государства Путина и губернатора Травникова. Из зоны СВО мужчины сняли видео.
Советник губернатора Михаил Симонян передал воинам слова поддержки от земляков и личное послание главы региона. «Собирая эту партию гуманитарного груза, постарались учесть ваши просьбы и пожелания. Пусть за тысячи километров от дома вас согревает тепло сердец новосибирцев» — обратился к бойцам Андрей Травников.