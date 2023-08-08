Промышленное производство региона прирастает темпами выше среднероссийских

Глава региона отметил: «Новосибирская промышленность развивается в соответствии с теми задачами, которые мы для себя определили несколько лет назад — прирастать темпами более высокими, чем среднероссийские. Который год подряд наше обрабатывающее производство прирастает темпами выше, чем в среднем по стране. На это не повлияла ни пандемия, ни санкции и ограничения. Масса примеров, когда не только создаются новые производства, но и возрождаются, заполняются оборудованием цеха, которые годами и десятилетиями простаивали. Спрос на промышленные здания в Новосибирской области сегодня очень высокий. Кто-то может подумать, что это влияние роста загрузки нашего оборонно-промышленного комплекса, но это не так. Во всех отраслях есть такие примеры. „ЭЛСИБ“ — энергетическое машиностроение, ПФК „Обновление“ — фармацевтика, „Элтекс“ — радиоэлектроника, завод имени Кузьмина — металлургия, „Продмаш“ — аграрное машиностроение, перечень можно продолжать. Это — подтверждение верности нашей промышленной и инвестиционной политики, мер поддержки образовательного комплекса, потому что многие решения принимаются благодаря тому, что у нас хорошая образовательная база и квалифицированные кадры. Мы продолжаем реализовывать стратегию — развиваться быстрее, чем все остальные».