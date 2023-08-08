atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Изображение материала

С экс-директора «Экологии-Новосибирск» Анисимовой взыщут 10,1 млн рублей — причина

8 августа 2023, 07:47
Фото: pxhere.com
Экс-директора мусорного оператора оштрафовали на 10 млн рублей
В Новосибирске с экс-руководителя бывшего регоператора «Экология-Новосибирск» взыщут 10,1 миллиона рублей. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Новосибирской области.

Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на решение областного арбитража, штраф наложен за период, когда Лариса Анисимова являлась генеральным директором компании «Экология Новосибирск». Причиной стал выявленный факт недобросовестной конкуренции.

Согласно материалам дела, в декабре 2018 года Лариса Анисимова утвердила договор на вывоз мусора из Октябрьского района Новосибирска, а также из Каргатского, Убинского и Чулымского районов Новосибирской области. При этом цена итоговой закупки оказалась занижена на 45 миллионов рублей, а контракт был заключен с единственным участником — «ИП Волков И.А.».

"Экология-Новосибирск" всё: МинЖКХ назначило нового регоператора по обращению с ТБО
Узнать подробнее

Требование возложить десятимиллионный штраф на Ларису Анисимову исходит от одного из кредиторов компании — ООО «Эко-Лайн». Стоит напомнить, что компания «Экология-Новосибирск» сейчас проходит процедуру банкротства. Данное требование было удовлетворено инстанцией.

Банк «Открытие» банкротит новосибирскую фирму из-за долга в 120 миллионов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске обанкрочена сеть шаурмы "Дядя Денер"
#Новосибирск#Экология#Александр Ляхов#Арбитражный суд#Штраф
Подпишитесь
Мошенники продают за деньги бесплатные билеты на первый матч в новом ЛДС Новосибирска
Вчера, 07:56
ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске в августе 2023
Сегодня, 06:24
«Зомби-апокалипсис»: сибирячка пожаловалась на искитимский лагерь «Лесная сказка»
Сегодня, 08:35
Под Новосибирском мужчина подавился едой и чуть не умер — скорая долго ехала
Сегодня, 04:59
В Новосибирске полиция ищет пару, которая занялась сексом в парке «Березовая роща»
Сегодня, 01:51
В Новосибирске заметили известного музыканта Славу Марлоу
Сегодня, 02:46