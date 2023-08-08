С экс-директора «Экологии-Новосибирск» Анисимовой взыщут 10,1 млн рублей — причина

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на решение областного арбитража, штраф наложен за период, когда Лариса Анисимова являлась генеральным директором компании «Экология Новосибирск». Причиной стал выявленный факт недобросовестной конкуренции.
Согласно материалам дела, в декабре 2018 года Лариса Анисимова утвердила договор на вывоз мусора из Октябрьского района Новосибирска, а также из Каргатского, Убинского и Чулымского районов Новосибирской области. При этом цена итоговой закупки оказалась занижена на 45 миллионов рублей, а контракт был заключен с единственным участником — «ИП Волков И.А.».
Требование возложить десятимиллионный штраф на Ларису Анисимову исходит от одного из кредиторов компании — ООО «Эко-Лайн». Стоит напомнить, что компания «Экология-Новосибирск» сейчас проходит процедуру банкротства. Данное требование было удовлетворено инстанцией.