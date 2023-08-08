С экс-директора «Экологии-Новосибирск» Анисимовой взыщут 10,1 млн рублей — причина

Согласно материалам дела, в декабре 2018 года Лариса Анисимова утвердила договор на вывоз мусора из Октябрьского района Новосибирска, а также из Каргатского, Убинского и Чулымского районов Новосибирской области. При этом цена итоговой закупки оказалась занижена на 45 миллионов рублей, а контракт был заключен с единственным участником — «ИП Волков И.А.».