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Сад, фонтан и башенки. Роскошный коттедж продают в Новосибирске за 45 млн рублей

8 августа 2023, 03:33
Фото: N1ST.RU
Дом стоит 45 млн

В Новосибирске продают роскошный коттедж с фонтаном и садом за 45 млн рублей

В Новосибирске продают элитный коттедж с башенками рядом с Военным городком за 45 млн, объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.

В Новосибирске продают роскошный дом, который можно приобрести за 45 млн рублей. Данный коттедж площадью 500 квадратных метров расположен на улице Воинская и окружен прекрасным садом с фонтаном и цветником. Кроме того, внутри дома есть спа-комплекс, бильярд и теннисный стол.

Внутри двухэтажного дома высокие потолки и большие окна. Первый этаж состоит из просторного холла, кухни, гостиной, кабинета и санузла. На втором этаже находятся четыре спальни, ванная комната и гардеробная, а также есть выход на террасу. А в подвале располагается бассейн, сауна, еще один санузел, а также комната отдыха с бильярдом и теннисным столом.

Кроме основного дома, на участке площадью 6 соток есть хозблок с погребом. Во дворе также обустроена уютная беседка. Коттедж оборудован гаражом, а в саду можно найти яблони, вишни и разнообразные цветы.

Фото: N1ST.RU
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