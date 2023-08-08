Сад, фонтан и башенки. Роскошный коттедж продают в Новосибирске за 45 млн рублей

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В Новосибирске продают роскошный дом, который можно приобрести за 45 млн рублей. Данный коттедж площадью 500 квадратных метров расположен на улице Воинская и окружен прекрасным садом с фонтаном и цветником. Кроме того, внутри дома есть спа-комплекс, бильярд и теннисный стол.
Внутри двухэтажного дома высокие потолки и большие окна. Первый этаж состоит из просторного холла, кухни, гостиной, кабинета и санузла. На втором этаже находятся четыре спальни, ванная комната и гардеробная, а также есть выход на террасу. А в подвале располагается бассейн, сауна, еще один санузел, а также комната отдыха с бильярдом и теннисным столом.
Кроме основного дома, на участке площадью 6 соток есть хозблок с погребом. Во дворе также обустроена уютная беседка. Коттедж оборудован гаражом, а в саду можно найти яблони, вишни и разнообразные цветы.