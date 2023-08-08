Сад, фонтан и башенки. Роскошный коттедж продают в Новосибирске за 45 млн рублей

Внутри двухэтажного дома высокие потолки и большие окна. Первый этаж состоит из просторного холла, кухни, гостиной, кабинета и санузла. На втором этаже находятся четыре спальни, ванная комната и гардеробная, а также есть выход на террасу. А в подвале располагается бассейн, сауна, еще один санузел, а также комната отдыха с бильярдом и теннисным столом.