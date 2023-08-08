Сдача спермы в Новосибирске — кто может стать донором, где сдать и сколько заплатят

Донорство спермы значительно отличается от донорства крови, но не все это понимают. Мужчины хотят по-быстрому срубить легких денег, совместить приятное с полезным, поэтому массово записываются на процедуру, ошибочно думая, что сразу получат крупную сумму денег. В Новосибирске принимают биоматериалы клиники «АВИЦЕННА» и «Клиника профессора Пасмана» и у них жесткие условия отбора доноров.