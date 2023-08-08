Сдача спермы в Новосибирске — кто может стать донором, где сдать и сколько заплатят

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Донорство спермы значительно отличается от донорства крови, но не все это понимают. Мужчины хотят по-быстрому срубить легких денег, совместить приятное с полезным, поэтому массово записываются на процедуру, ошибочно думая, что сразу получат крупную сумму денег. В Новосибирске принимают биоматериалы клиники «АВИЦЕННА» и «Клиника профессора Пасмана» и у них жесткие условия отбора доноров.
«Сначала кандидат должен сдать анализы, чтобы получить допуск. Принимаются только граждане РФ, физически и психически здоровые, в возрасте от 18 до 35 лет, у которых есть двое своих детей. Оплата индивидуальная для каждого донора, подходит ли его сперма будет решать эмбриолог. Но это точно не 20 тысяч рублей — это стоимость предоставления биоматериала для пациентов, которым он необходим для зачатия», — рассказала Atas.info представитель многопрофильного медицинского центра «Клиника Пасман».
В клинике «АВИЦЕННА» практически аналогичные условия к донорам биоматериалов. В этих центрах в среднем донорам спермы готовы платить от 700 рублей за одно посещение. К слову, это больше, чем платят за сдачу крови.