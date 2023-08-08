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Секс в общественных местах. Как новосибирцы шалят в парках, клубах и у церкви

8 августа 2023, 07:05
Фото: Midjourney
Новосибирцы выбирают для занятий сексом общественные места

В Новосибирске пара занялась сексом в парке «Березовая роща» на глазах у прохожих

В Новосибирске парочки не стесняются заниматься сексом публично. Мы собрали самые интересные инциденты лета 2023 года.

Секс в парке «Березовая роща» на глазах у детей

В Новосибирске полиция ищет пару, которая занялась сексом в парке «Березовая роща»
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В Новосибирске в парке «Березовая роща» заметили пару, которая занималась интимными делами прямо на виду у прохожих. Инцидент был запечатлен на видео и опубликован в Telegram-канале АСТ-54 Black.

На записи видно, что это происходило на тротуаре, где находились взрослые люди с детьми. Новосибирцы выразили свое неодобрение по отношению к этой паре из-за такого поведения в общественном месте и недовольство тем, что остальные посетители парка просто игнорировали происходящее.

«Пытошная» в ночном клубе Новосибирска

«Пытошная»: комнату для занятий сексом нашли в ночном клубе Новосибирска
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В одном из ночных клубов Новосибирска была обнаружена комната, предназначенная для сексуальных занятий. Известно, что в этом заведении происходят разные непристойные события: например, девушки там постоянно танцуют на барной стойке, а ведущие проводят конкурсы на раздевание. Кроме того, в клубе есть специальная комната, которую называют «Пытошная». В ней посетители могут воплотить свои интимные фантазии. Один Телеграм-канал опубликовал видеозапись пары, занимающейся сексом за закрытыми дверьми, при этом другие посетители клуба могли свободно ходить мимо и увидеть, что происходит в комнате, так как дверь практически прозрачная.

Секс возле церкви в Новосибирской области

Новосибирец возмутился диким сексом на нудистском пляже
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В посёлке Маслянино одна пара заприметила особенное место для своих страстных игр — газон возле церкви. Проезжавший мимо автомобилист запечатлел их плотские утехи на видео и опубликовал его в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Это произошло днём 23 июня. Влюблённые мужчина и женщина средних лет не обратили внимания на окружающих и предались страсти прямо на газоне возле собора Николая Чудотворца. Автор видео добавил небольшую ироничную заметку о «сладкой парочке» и атмосфере в Маслянино.

Когда пара закончила свои утехи, к ним подъехал возмущенный местный житель, который снимал все происходящее на камеру своего автомобиля. Он выразил свое негодование мужчине и грозился избить его, если тот и его возлюбленная ещё раз решат появиться возле церкви.

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