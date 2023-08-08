Секс в общественных местах. Как новосибирцы шалят в парках, клубах и у церкви

В одном из ночных клубов Новосибирска была обнаружена комната, предназначенная для сексуальных занятий. Известно, что в этом заведении происходят разные непристойные события: например, девушки там постоянно танцуют на барной стойке, а ведущие проводят конкурсы на раздевание. Кроме того, в клубе есть специальная комната, которую называют «Пытошная». В ней посетители могут воплотить свои интимные фантазии. Один Телеграм-канал опубликовал видеозапись пары, занимающейся сексом за закрытыми дверьми, при этом другие посетители клуба могли свободно ходить мимо и увидеть, что происходит в комнате, так как дверь практически прозрачная.