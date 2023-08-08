Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Офис приема граждан оператора МУП «САХ» с 10 августа 2023 года будет располагаться по адресу г. Новосибирск, ул. Романова, 39 — вход в административную часть здания со стороны ул. Романова, кабинет приема расположен на 2 этаже.
График работы не изменится: с понедельника по четверг физические и юридические лица могут обращаться с вопросами к специалистам МУП «САХ» с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00. Прием идет без перерыва на обед.
Служба диспетчеров компании работает без выходных с 8:00 до 20:00. По номеру телефона +7 (383) 363-04-22 можно оставить заявку на вывоз крупногабаритных и раздельно накопленных отходов. Сообщения о сбое в ритмичности вывоза твердых коммунальных отходов также принимаются по этому телефону.
Вопросы начислений по лицевому счету, перерасчетам или внесению корректировок можно задать по номеру телефона call-центра абонентской службы: +7 (383) 363-04-11. Операторы принимают звонки 8:00 до 20:00 ежедневно без выходных.
Задать вопрос также можно дистанционно — через сайт предприятия: мупсах.рф — кнопка «Подать обращение». Приложите необходимые документы, а специалисты МУП «САХ» рассмотрят обращение и подготовят ответ.
Юрлица самостоятельно подают документы для заключения договора с региональным оператором. Самый простой вариант сделать это — подать документы для договора через кнопку «Заявка» на главной странице сайта регоператора мупсах.рф
Получить консультацию по любому интересующему вопросу можно в социальных сетях:
ВК https://vk.com/mupcax_nsk. В рабочие дни специалисты ответят в день обращения.
Актуальные новости о деятельности регионального оператора размещаются в официальном Телеграм-канале https://t.me/CAX_54 .
МУП «САХ» применит новейшие технологии при переработке мусора в Новосибирской области.