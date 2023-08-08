atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Изображение материала

У регоператора МУП «САХ» сменился адрес приема — куда обращаться с 10 августа?

8 августа 2023, 09:08
Фото: atas.info
Автопарк регионального оператора МУП "САХ"
10 августа 2023 года изменится адрес приема граждан региональным оператором МУП «САХ» — сотрудники будут принимать новосибирцев по адресу: город Новосибирск, ул. Романова 39.

Офис приема граждан оператора МУП «САХ» с 10 августа 2023 года будет располагаться по адресу г. Новосибирск, ул. Романова, 39 — вход в административную часть здания со стороны ул. Романова, кабинет приема расположен на 2 этаже.

График работы не изменится: с понедельника по четверг физические и юридические лица могут обращаться с вопросами к специалистам МУП «САХ» с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00. Прием идет без перерыва на обед.

Изменения в работе офисов приема физических и юридических лиц МУП "САХ"Изменения в работе офисов приема физических и юридических лиц МУП "САХ"
Изменения в работе офисов приема физических и юридических лиц МУП "САХ"
Фото: Пресс-служба МУП "САХ"

Служба диспетчеров компании работает без выходных с 8:00 до 20:00. По номеру телефона +7 (383) 363-04-22 можно оставить заявку на вывоз крупногабаритных и раздельно накопленных отходов. Сообщения о сбое в ритмичности вывоза твердых коммунальных отходов также принимаются по этому телефону.

Вопросы начислений по лицевому счету, перерасчетам или внесению корректировок можно задать по номеру телефона call-центра абонентской службы: +7 (383) 363-04-11. Операторы принимают звонки 8:00 до 20:00 ежедневно без выходных.

Новый фронт-офис МУП "САХ" расположен на улице Романова, 39Новый фронт-офис МУП "САХ" расположен на улице Романова, 39
Новый фронт-офис МУП "САХ" расположен на улице Романова, 39
Фото: Пресс-служба МУП "САХ"

Задать вопрос также можно дистанционно — через сайт предприятия: мупсах.рф — кнопка «Подать обращение». Приложите необходимые документы, а специалисты МУП «САХ» рассмотрят обращение и подготовят ответ.

Юрлица самостоятельно подают документы для заключения договора с региональным оператором. Самый простой вариант сделать это — подать документы для договора через кнопку «Заявка» на главной странице сайта регоператора мупсах.рф

Получить консультацию по любому интересующему вопросу можно в социальных сетях:

ВК https://vk.com/mupcax_nsk. В рабочие дни специалисты ответят в день обращения.

Актуальные новости о деятельности регионального оператора размещаются в официальном Телеграм-канале https://t.me/CAX_54 .

Телефон диспетчерской службы МУП "САХ"Телефон диспетчерской службы МУП "САХ"
Телефон диспетчерской службы МУП "САХ"
Фото: Пресс-служба МУП "САХ"
Компост из мусора и «сухой полигон» изучили для применения в Новосибирской области
Узнать подробнее

МУП «САХ» применит новейшие технологии при переработке мусора в Новосибирской области.

Читайте также:
МУП «САХ» закупает 600 смартфонов для автоматизации контроля обращения с ТКОМУП «САХ» проверил заключение договоров арендаторами Центрального рынка НовосибирскаКафе «Вилка-ложка» и Dudnik проверили на наличие договоров на вывоз мусора с МУП САХ
#Ольга Храмушкина#Регоператор#Мусор#Мусорный бак#Экология#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Мошенники продают за деньги бесплатные билеты на первый матч в новом ЛДС Новосибирска
Вчера, 07:56
ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске в августе 2023
Сегодня, 06:24
«Зомби-апокалипсис»: сибирячка пожаловалась на искитимский лагерь «Лесная сказка»
Сегодня, 08:35
Под Новосибирском мужчина подавился едой и чуть не умер — скорая долго ехала
Сегодня, 04:59
В Новосибирске полиция ищет пару, которая занялась сексом в парке «Березовая роща»
Сегодня, 01:51
В Новосибирске заметили известного музыканта Славу Марлоу
Сегодня, 02:46