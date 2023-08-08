В Новосибирске белым медведям в зоопарке насыпали снег в вольер

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Сейчас медведи ныряют в бассейн, прыгают в снег, строят из него горки. В общем для них создали все условия для комфортного пребывания на жаре.
«Сотрудники насыпали снег в вольер медвежат с помощью ледогенератора. Там у них настоящая зима, а у нас 30-градусная жара, которую животные не переносят», — рассказали Atas.info посетители зоопарка.
Напомним, в Новосибирске на днях обещают потепление до +40 градусов.