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В Новосибирске белым медведям в зоопарке насыпали снег в вольер

8 августа 2023, 06:43
Фото: предоставила посетительница
Белым медвежатам насыпали снег в вольер
Белым медвежатам в Новосибирском зоопарке насыпали снег в вольер из-за аномальной жары. Об этом рассказали посетители зверинца.

Сейчас медведи ныряют в бассейн, прыгают в снег, строят из него горки. В общем для них создали все условия для комфортного пребывания на жаре.

«Сотрудники насыпали снег в вольер медвежат с помощью ледогенератора. Там у них настоящая зима, а у нас 30-градусная жара, которую животные не переносят», — рассказали Atas.info посетители зоопарка.

Напомним, в Новосибирске на днях обещают потепление до +40 градусов.

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#Медведи#Новосибирский зоопарк#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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