В Новосибирске полиция ищет пару, которая занялась сексом в парке «Березовая роща»

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В Новосибирске ищут пару, которая занималась непристойностями в одном из парков. Инцидент произошел в «Березовой роще», где в это время находились и маленькие дети. Жители города осудили такое поведение и попросили полицию принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись.
Информацию о происшествии опубликовали в Телеграм-канале «АСТ-54 Black» 7 августа. Очевидцы жаловались на то, что пара не стеснялась прохожих.
Многих удивило, что никто не обратил внимания на это происшествие. Теперь полиция проводит работу по установлению личностей этих людей и обстоятельств произошедшего.