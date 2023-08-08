В Новосибирске полиция ищет пару, которая занялась сексом в парке «Березовая роща»

В Новосибирске ищут пару, которая занималась непристойностями в одном из парков. Инцидент произошел в «Березовой роще», где в это время находились и маленькие дети. Жители города осудили такое поведение и попросили полицию принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись.