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В Новосибирске полиция ищет пару, которая занялась сексом в парке «Березовая роща»

8 августа 2023, 01:51
Фото: 1MI
Пара занималась сексом
Полиция Новосибирска разыскивает пару, которая занималась сексом в общественном парке «Берёзовая роща» на глазах у детей.

В Новосибирске ищут пару, которая занималась непристойностями в одном из парков. Инцидент произошел в «Березовой роще», где в это время находились и маленькие дети. Жители города осудили такое поведение и попросили полицию принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись.

Информацию о происшествии опубликовали в Телеграм-канале «АСТ-54 Black» 7 августа. Очевидцы жаловались на то, что пара не стеснялась прохожих.

Многих удивило, что никто не обратил внимания на это происшествие. Теперь полиция проводит работу по установлению личностей этих людей и обстоятельств произошедшего.

В Новосибирске парочка занялась сексом на глазах у детей в «Березовой роще»
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#Новосибирск#Общество#18+#Секс#Нравственность#Эмилия Губарева
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