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В Новосибирске заметили известного музыканта Славу Марлоу

8 августа 2023, 02:46
Фото: Скриншот из клипа музыканта
Марлоу родом из Новосибирска
Музыкант Слава Марлоу приехал в Новосибирск, где навестил своих друзей и провел время на природе.

В Новосибирск приехал известный музыкант Слава Марлоу, настоящее имя которого Артем Готлиб. Он опубликовал фотографии своего визита в городе на своих страницах в социальных сетях. На этих фотографиях он отметил своих друзей.

По всей видимости, музыкант приехал в Новосибирск навестить своих друзей. Слава Марлоу сравнил сегодняшний внешний вид с тем, как они выглядели в 2017 году. На его снимках также можно увидеть, что он провел время за городом, наслаждаясь звездами и костром.

Друзья артиста также поделились историями, в которых присутствует их друг. Из их аккаунтов можно сделать вывод, что они также родом из Новосибирска и живут здесь.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Музыка#Певец
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