В Новосибирске заметили известного музыканта Славу Марлоу

По всей видимости, музыкант приехал в Новосибирск навестить своих друзей. Слава Марлоу сравнил сегодняшний внешний вид с тем, как они выглядели в 2017 году. На его снимках также можно увидеть, что он провел время за городом, наслаждаясь звездами и костром.