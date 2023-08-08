В Новосибирске заметили известного музыканта Славу Марлоу

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
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Updated Сегодня, 02:48
В Новосибирск приехал известный музыкант Слава Марлоу, настоящее имя которого Артем Готлиб. Он опубликовал фотографии своего визита в городе на своих страницах в социальных сетях. На этих фотографиях он отметил своих друзей.
По всей видимости, музыкант приехал в Новосибирск навестить своих друзей. Слава Марлоу сравнил сегодняшний внешний вид с тем, как они выглядели в 2017 году. На его снимках также можно увидеть, что он провел время за городом, наслаждаясь звездами и костром.
Друзья артиста также поделились историями, в которых присутствует их друг. Из их аккаунтов можно сделать вывод, что они также родом из Новосибирска и живут здесь.