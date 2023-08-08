«Зомби-апокалипсис»: сибирячка пожаловалась на искитимский лагерь «Лесная сказка»

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Как рассказала Сиб.фм одна из родительниц Ирина, ее двенадцатилетний сын отправился в лагерь, чтобы набраться сил перед новым учебным годом. Однако позже, просматривая расписание смены, женщина была поражена странной ориентацией администрации учреждения на зомби-тематику. В частности, в нем фигурируют зомбо-завтраки, обеды и ужины, «убийственный час», «могильное дело», «подготовка к смерти» и «смертельный отбой».
«Тематические дни…. И вот такие странные педагогические идеи от руководства. Я скажу, что смерть в нашей жизни фигурирует и объяснять про нее детям надо. Но не играть с ней», — выразила свое мнение Ирина.
Позже выяснилось, что сын сибирячки заболел, но не смог сообщить ей об этом, так как у подростка в целях безопасности забрали телефон. Причиной простуды ребенка, по мнению Ирины, является летний уличный душ, который не способствует здоровью, и невозможность оперативно связаться с домом.
В итоге женщина забрала несовершеннолетнего домой, чтобы подлечить, но при выздоровлении выяснилось, что до конца смены осталось три дня. За это время руководство лагеря решило пойти родителям навстречу и убрало «зомби»-программу. Также воспитанники могли звонить домой два раза в день.
Однако у Ирины все же остались вопросы. Директор лагеря Алексей Ростов заявил ей, что вспышка простуды возникла из-за того, что некоторым детям якобы нельзя находиться в лагере по состоянию здоровья. Телефоны вожатые забирают во избежание краж и поломок, которые уже имели место. А про хоррор-тематику мужчина даже не слышал.