«Зомби-апокалипсис»: сибирячка пожаловалась на искитимский лагерь «Лесная сказка»

Однако у Ирины все же остались вопросы. Директор лагеря Алексей Ростов заявил ей, что вспышка простуды возникла из-за того, что некоторым детям якобы нельзя находиться в лагере по состоянию здоровья. Телефоны вожатые забирают во избежание краж и поломок, которые уже имели место. А про хоррор-тематику мужчина даже не слышал.