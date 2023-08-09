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10 000 рублей — что известно о выплатах на детей к школе перед 1 сентября 2023

9 августа 2023, 10:34
Школьнику нужны не только тетради и учебники, но и школьная форма, обувь и ранец
Подготовка детей к школе требует значительных затрат. Так, по данным прошлого года, чтобы собрать к новому учебному году мальчика необходимо было свыше 22 тысяч рублей, девочку — больше 26 тысяч. В этом году сумма будет значительно выше. Поможет ли государство подготовить детей к школе в 2023 году?

В 2021 году подготовить детей к школе помогло государство. По указу Президента Российской Федерации на каждого школьника было выплачено по 10 тысяч рублей — причиной принятия такого решения стала пандемия коронавируса. Практика понравилась родителям и спустя год они ожидали повторения, однако массового характера выплаты не имели. В 2023 году родители, в том числе в Новосибирской области, все еще не теряют надежды на выплату от государства на детей к школе.

Жительница Новосибирска обратилась к Путину за выплатой 10 тысяч рублей к школе
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Что говорят эксперты

Эксперт Финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман отметил, что на ежегодную массовую выплату на подготовку к школе в 2023 году можно не рассчитывать и этому есть несколько причин. По его словам, данная выплата была необходимой в период пандемии коронавируса, когда многие граждане РФ потеряли возможность зарабатывать. По этой причине в 2021 году средства выплачивались всем в равном объеме — от пандемии страдало все население и выделять особо нуждающихся не было необходимости. На данный момент положение более щадящее.

«Кроме того, появилась крайне неприятное явление дефицита госбюджета, чего не было в последние годы. Государству не хватает средств на текущие расходы, и дополнительно поддерживать школьников становится затруднительно», — цитирует Гойхмана mk.ru.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода отметил, что в этом году нет опции о единоразовых выплатах на школьников на Госуслугах.

«Это была единоразовая акция в 2021 году и более она не пролонгировалась. Вполне очевидно, что речь идет об адресной помощи семьям с доходами ниже среднего, целевой помощи многодетным семьям», — процитировали Лободу в издании sobes-inform.ru.

В regioninformburo.ru пишут, ссылаясь на ТАСС, что в некоторых регионах Российской Федерации планируют выделить средства на подготовку детей к школе. Так, депутаты Мособлдумы установили ежегодную выплату в размере, предположительно, 7 тысяч рублей. Данная мера поддержки охватывает многодетные и нуждающиеся семьи.

«Выплата будет предоставляться на каждого ребенка в многодетной семье, в период пока он учится в школе. Эту меру поддержки смогут получить порядка 20 тыс. детей. На эти цели из бюджета Московской области будет выделено 140 млн рублей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Выплата на детей к школе в Новосибирской области будет. Но не всем семьямВыплата на детей к школе в Новосибирской области будет. Но не всем семьям
Выплата на детей к школе в Новосибирской области будет. Но не всем семьям
Фото: 1MI

Будет ли выплата на детей к школе в Новосибирске?

Редакция Атас.инфо задала соответствующий вопрос Министерству труда и социального развития Новосибирской области. Официальный ответ звучит следующим образом:

В этом году на единовременную выплату на подготовку к новому учебному году могут рассчитывать многодетные и малоимущие семьи при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной средней школы, которая находится на территории Новосибирской области.

Данная выплата предоставляется в регионе с 2013 года и в текущем году с учетом индексации ее размер составляет 5,5 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что в текущем году произошли значительные изменения в процессе оформления единовременного пособия. Так, начиная с сентября 2023 года предоставление выплаты многодетным семьям будет осуществляться проактивно на основании данных о зачислении ребенка в первый класс общеобразовательной средней школы. То есть, родителям не потребуется оставлять заявление — назначение выплаты будет проводиться в беззаявительном порядке. Средства будут перечислены на карту автоматически.

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