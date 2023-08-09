10 000 рублей — что известно о выплатах на детей к школе перед 1 сентября 2023

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В 2021 году подготовить детей к школе помогло государство. По указу Президента Российской Федерации на каждого школьника было выплачено по 10 тысяч рублей — причиной принятия такого решения стала пандемия коронавируса. Практика понравилась родителям и спустя год они ожидали повторения, однако массового характера выплаты не имели. В 2023 году родители, в том числе в Новосибирской области, все еще не теряют надежды на выплату от государства на детей к школе.
Эксперт Финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман отметил, что на ежегодную массовую выплату на подготовку к школе в 2023 году можно не рассчитывать и этому есть несколько причин. По его словам, данная выплата была необходимой в период пандемии коронавируса, когда многие граждане РФ потеряли возможность зарабатывать. По этой причине в 2021 году средства выплачивались всем в равном объеме — от пандемии страдало все население и выделять особо нуждающихся не было необходимости. На данный момент положение более щадящее.
«Кроме того, появилась крайне неприятное явление дефицита госбюджета, чего не было в последние годы. Государству не хватает средств на текущие расходы, и дополнительно поддерживать школьников становится затруднительно», — цитирует Гойхмана mk.ru.
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода отметил, что в этом году нет опции о единоразовых выплатах на школьников на Госуслугах.
«Это была единоразовая акция в 2021 году и более она не пролонгировалась. Вполне очевидно, что речь идет об адресной помощи семьям с доходами ниже среднего, целевой помощи многодетным семьям», — процитировали Лободу в издании sobes-inform.ru.
В regioninformburo.ru пишут, ссылаясь на ТАСС, что в некоторых регионах Российской Федерации планируют выделить средства на подготовку детей к школе. Так, депутаты Мособлдумы установили ежегодную выплату в размере, предположительно, 7 тысяч рублей. Данная мера поддержки охватывает многодетные и нуждающиеся семьи.
«Выплата будет предоставляться на каждого ребенка в многодетной семье, в период пока он учится в школе. Эту меру поддержки смогут получить порядка 20 тыс. детей. На эти цели из бюджета Московской области будет выделено 140 млн рублей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Редакция Атас.инфо задала соответствующий вопрос Министерству труда и социального развития Новосибирской области. Официальный ответ звучит следующим образом:
В этом году на единовременную выплату на подготовку к новому учебному году могут рассчитывать многодетные и малоимущие семьи при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной средней школы, которая находится на территории Новосибирской области.
Данная выплата предоставляется в регионе с 2013 года и в текущем году с учетом индексации ее размер составляет 5,5 тысяч рублей.
В ведомстве отметили, что в текущем году произошли значительные изменения в процессе оформления единовременного пособия. Так, начиная с сентября 2023 года предоставление выплаты многодетным семьям будет осуществляться проактивно на основании данных о зачислении ребенка в первый класс общеобразовательной средней школы. То есть, родителям не потребуется оставлять заявление — назначение выплаты будет проводиться в беззаявительном порядке. Средства будут перечислены на карту автоматически.