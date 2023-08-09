10 000 рублей — что известно о выплатах на детей к школе перед 1 сентября 2023

Эксперт Финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман отметил, что на ежегодную массовую выплату на подготовку к школе в 2023 году можно не рассчитывать и этому есть несколько причин. По его словам, данная выплата была необходимой в период пандемии коронавируса, когда многие граждане РФ потеряли возможность зарабатывать. По этой причине в 2021 году средства выплачивались всем в равном объеме — от пандемии страдало все население и выделять особо нуждающихся не было необходимости. На данный момент положение более щадящее.