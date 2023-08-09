«Беспилотные тачки гоняют»: в Новосибирске грузовик без водителя влетел в подъезд

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:34
Грузовой автомобиль без водителя столкнулся со зданием многоэтажного дома на улице 2-й Обской, 69 в Октябрьском районе Новосибирска.
Видеозапись происшествия была зафиксирована камерой домофона. На видео можно увидеть, как автомобиль начинает двигаться самостоятельно. Рядом с ним бежит человек, пытающийся остановить его, но неудачно.
Об этом стало известно из ВК-группы «Инцидент Новосибирск». О пострадавших не сообщается, так как никого у подъезда не было. Выбито стекло у одной квартиры. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:
«Вот это да, уже беспилотные тачки по городу гоняют»;
«Погрузчики вышли на новую эволюцию без людей»;
«Он мне в прошлом году зеркало снес и уехал. Должны были лишить прав. А он ничего, продолжает ездить»;
«Капец просто. Благо людей не было рядом»;
«Про ручник не, не слышал???».