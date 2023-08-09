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«Беспилотные тачки гоняют»: в Новосибирске грузовик без водителя влетел в подъезд

9 августа 2023, 02:32
Фото: 1MI
Грузовик был без водителя в кабине

В Новосибирске грузовик без водителя врезался в подъезд домана 2-й Обской

В Новосибирске грузовик без водителя врезался в подъезд многоквартирного дома. Видео опубликовано в соцсетях.

Грузовой автомобиль без водителя столкнулся со зданием многоэтажного дома на улице 2-й Обской, 69 в Октябрьском районе Новосибирска.

Видеозапись происшествия была зафиксирована камерой домофона. На видео можно увидеть, как автомобиль начинает двигаться самостоятельно. Рядом с ним бежит человек, пытающийся остановить его, но неудачно.

Об этом стало известно из ВК-группы «Инцидент Новосибирск». О пострадавших не сообщается, так как никого у подъезда не было. Выбито стекло у одной квартиры. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:

«Вот это да, уже беспилотные тачки по городу гоняют»;

«Погрузчики вышли на новую эволюцию без людей»;

«Он мне в прошлом году зеркало снес и уехал. Должны были лишить прав. А он ничего, продолжает ездить»;

«Капец просто. Благо людей не было рядом»;

«Про ручник не, не слышал???».

#Эмилия Губарева#Транспорт#Общество#Город#Происшествия#ДТП#Новосибирск
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