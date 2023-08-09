Блокадникам и защитникам Ленинграда единовременно выплатят 50 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на законопроект, разработанный Министерством труда и социального развития Российской Федерации, сумма единовременной выплаты составит 50 тысяч рублей.
На нее имеют право россияне, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда». Также мера распространяется на проживающих в Литве, Латвии, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Деньги будут выплачены с декабря 2023 по январь 2024 года.
Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года в течение 872 дней. От голода и бомбардировок погибло более полутора миллиона человек. Сейчас в Новосибирской области проживает 439 блокадников, из них 320 — в Новосибирске.