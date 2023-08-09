Блокадникам и защитникам Ленинграда единовременно выплатят 50 тысяч рублей

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года в течение 872 дней. От голода и бомбардировок погибло более полутора миллиона человек. Сейчас в Новосибирской области проживает 439 блокадников, из них 320 — в Новосибирске.