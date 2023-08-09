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Блокадникам и защитникам Ленинграда единовременно выплатят 50 тысяч рублей

9 августа 2023, 13:00
Фото: wikipedia. org
Блокадникам выплатят 50 тысяч рублей
Ветераны и жители блокадного Ленинграда получат единовременную выплату к 80-летию освобождения города. Подобная мера коснется 62 598 человек.

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на законопроект, разработанный Министерством труда и социального развития Российской Федерации, сумма единовременной выплаты составит 50 тысяч рублей.

На нее имеют право россияне, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда». Также мера распространяется на проживающих в Литве, Латвии, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Деньги будут выплачены с декабря 2023 по январь 2024 года.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года в течение 872 дней. От голода и бомбардировок погибло более полутора миллиона человек. Сейчас в Новосибирской области проживает 439 блокадников, из них 320 — в Новосибирске.

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#Александр Ляхов#Память#Выплаты#Общество#Россия
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